Pee Wee arrestado en Texas por conducir en estado de ebriedad

Pee Wee vuelve a estar en problemas con las leyes de Estados Unidos. Y es que, el cantante fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades de Texas.

De acuerdo con la cuenta de X, Texans Report, encargada de difundir la noticia; el cantante fue detenido la noche de este pasado domingo por conducir en estado de ebriedad.

"El cantante Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, fue arrestado la noche del 10 de agosto en Edinburg, Texas, acusado de conducir en estado de ebriedad", se puede leer en el reporte.

Asimismo, se publicó la fotografía del arresto y en ella puede verse a un Pee Wee en actitud seria y con la ya característica vestimenta naranja.

Según los registros, esta es la segunda ocasión que el intérprete de "Dulce niña" se enfrenta a este mismo cargo, por lo que sus abogados están trabajando para conseguir su liberación bajo fianza.

En enero de 2024, Pee Wee fue detenido en el condado de Alamos (también en el estado de Texas) por manejar bajo la influencia del alcohol. En aquella ocasión fue su mánager, Pepe Rincón, quien confirmó la noticia.

Tras pagar mil 500 dólares, el artista fue puesto en libertad y, mediante una entrevista que ofreció al programa "Ventaneando", se dijo arrepentido de sus actos.

"En la madrugada me arrestaron y pasé unas horas en la cárcel. Nunca me había pasado. Obviamente, estoy arrepentido, apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general", dijo en ese momento.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de la detención y ni el cantante ni su equipo han dado algún tipo de declaración al respecto.