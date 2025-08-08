Nuevo enfoque para curar las enfermedades cerebrales

EDINBURG, Texas.- Un estudio publicado en Journal of Biological Chemistry demostró que las nanoflores (un tipo de nanopartículas metálicas con forma de flor) pueden proteger y curar las células cerebrales al promover la salud y la renovación de las mitocondrias, las máquinas moleculares responsables de producir la mayor parte de la energía de nuestras células.

Estos hallazgos sugieren un nuevo enfoque prometedor en la neuroterapia que se dirige a los mecanismos subyacentes de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, en lugar de limitarse a controlar los síntomas.

El estudio fue realizado por Charles Mitchell, estudiante de doctorado del Departamento de Bioquímica y Biofísica de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de Texas A&M , y el investigador Mikhail Matveyenka. Ambos son miembros del laboratorio de Dmitry Kurouski, profesor asociado e investigador del Instituto AgriLife para el Avance de la Salud a través de la Agricultura de Texas A&M , quien supervisó el proyecto.

"Estas nanoflores se ven hermosas al microscopio, pero lo que hacen dentro de la célula es aún más impresionante", dijo Kurouski. "Al mejorar la salud de las células cerebrales, ayudan a abordar una de las causas principales de las enfermedades neurodegenerativas que se han resistido durante mucho tiempo a los avances terapéuticos".

Las mitocondrias, a menudo llamadas las "centrales energéticas de la célula", son responsables de convertir los alimentos en energía que el cuerpo puede utilizar. Sin embargo, como cualquier sistema energético, producen desechos en el proceso, incluyendo un alto nivel de especies reactivas de oxígeno (moléculas inestables que pueden dañar las células si no se gestionan adecuadamente).

Para evaluar el potencial terapéutico de las nanoflores, el equipo de Kurouski, especializado en enfermedades neurodegenerativas, analizó cómo dos nanoflores afectan a las neuronas y a las células cerebrales de soporte, llamadas astrocitos. A las 24 horas de tratamiento, observaron una drástica disminución de los niveles de especies reactivas de oxígeno, junto con indicios de una mejora en la integridad y cantidad mitocondrial.

"Incluso en células sanas, se espera cierto estrés oxidativo", afirmó Kurouski. "Pero las nanoflores parecen optimizar el funcionamiento de las mitocondrias, reduciendo prácticamente a cero los niveles de sus subproductos tóxicos".

Creemos que esto podría convertirse en una nueva clase de terapia. Queremos asegurarnos de que sea seguro, eficaz y tenga un mecanismo de acción claro. Pero, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, las nanoflores tienen un potencial increíble.

Debido a que la salud del cerebro y la función mitocondrial están estrechamente vinculadas, Kurouski cree que proteger las mitocondrias en las células cerebrales podría conducir a una mejora significativa en la función cerebral después del daño causado por enfermedades, particularmente aquellas como el Parkinson y el Alzheimer.

"Si podemos proteger o restaurar la salud mitocondrial, entonces no solo estamos tratando los síntomas, sino que estamos abordando la causa raíz del daño", dijo Kurouski.