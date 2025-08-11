Exconcejal se declara culpable de soborno

Ex concejal de Edinburg se declarará culpable por soborno federal. Según registros judiciales, Jorge "Coach" Salinas, ex concejal de la ciudad de Edinburg, se declarará culpable de un cargo de soborno federal. Salinas fue acusado en febrero de 2024 por cargos de soborno y crimen organizado.

La acusación indica que entre junio de 2019 y marzo de 2020, Salinas aceptó sobornos a cambio de votar a favor de un contrato para un empresario no identificado de Edinburg. También se menciona la participación de un funcionario electo anónimo de la ciudad en el plan.

Salinas ocupó el cargo de concejal en Edinburg desde 2017 hasta 2021. Aunque la acusación no especifica la cantidad de dinero que Salinas aceptó en sobornos, se detallan $47,235 en propiedades sujetas a decomiso.

La audiencia de declaración de culpabilidad de Salinas está programada para el miércoles 13 de agosto en la corte federal. Como resultado, podría enfrentar una condena de hasta 10 años de prisión.