Alertan de consecuencias por violar leyes migratorias

EDINBURG, Texas.- Difundiendo el mensaje en español: Se aplican consecuencias del 100 % por infringir nuestras leyes migratorias al cruzar la frontera ilegalmente. Si cruzas la frontera estadounidense ilegalmente, serás deportado, sin importar tu nacionalidad, señala la agente Gloria I. Chavez, titular de la Patrulla Fronteriza en el Valle de Texas.

Por otra parte, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle del Río Grande señalan en un reporte que están registrando alrededor de 50 arrestos por día en la frontera; eso es menos que los 370 por día del año pasado.

La mayoría de las personas que cruzan sin permiso ahora son ciudadanos mexicanos, según las nuevas cifras difundidas el día de ayer.

El año pasado, hubo 135.000 arrestos en el sector RGV. Este año, ha habido 51.000 arrestos.

La Patrulla Fronteriza afirma que el 80 % de sus efectivos trabaja para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Otro 20 % se centra en frenar la inmigración ilegal.

En cuanto a los vuelos de deportación, 75 ya han salido del Valle para llevar personas a México y Sudamérica, según el reporte.

