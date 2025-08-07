Fallece hombre tras presuntamente golpearse cabeza

Un hombre identificado como Gonzalo Reyes Hernández, de 34 años, murió este pasado martes mientras se encontraba en una ambulancia luego de que presuntamente protagonizara un disturbio alrededor de las 11:57 p.m., en la cuadra 6900 de Sigley Drive, en Edinburg, informó la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo.

Según el comunicado, agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo acudieron a la dirección antes mencionada luego de que se informara que un hombre estaba saltando cercas y rompiendo las ventanas de los vecinos.

A su llegada, los agentes encontraron al hombre tendido en la entrada del 6915 Playa Del Rey, Edinburg, con lesiones visibles en la cabeza. Según la policía, testigos indicaron que un individuo había estado golpeándose repetidamente la cabeza contra el concreto.

Entonces, los agentes solicitaron la presencia del Servicio de Emergencias Médicas (EMS, por sus siglas en inglés) en el lugar. Cuando llegaron, el hombre fue ingresado a la ambulancia para una evaluación médica.

Sin embargo, mientras era evaluado presuntamente se volvió combativo, salió de la ambulancia y agredió a tres agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo.

Los agentes sometieron al individuo y lo devolvieron a la ambulancia. Pero durante el traslado al hospital el estado del hombre empeoró y murió.

La Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo pidió a los Texas Rangers que ayuden en la investigación.

Si tiene información relacionada a este caso puede comunicarse con la Oficina del Alguacil del Condado de Hidalgo al (956) 383-8114.



