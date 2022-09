Exhortan a los fronterizos decir la verdad a oficiales

Cuando cruzas la frontera hacia Estados Unidos usando tu visa sabes lo importante que es decir siempre la verdad porque los oficiales del CBP están capacitados para detectar alguna anomalía en tu viaje, así que siempre debes responder los cuestionamientos para no tener retrasos en tu viaje.

Es normal sentir nervios porque seguramente has escuchado historias de que meten a personas a un cuarto, te interrogan e incluso que quitan la visa por alguna razón.

Claro que debe haber ciertos casos, pero seguramente no pudieron comprobar su motivo de viaje, o cruzaron con alguna ilegalidad, además de haber tenido otras razones como para retirar tu tarjeta para cruzar hacia Estados Unidos.

No importa si tienes visa o pasaporte para cruzar legalmente a Estados Unidos, estás obligado a responder las preguntas que te hacen los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, ya que su deber es asegurarse de la seguridad nacional y de que en tu viaje no rompas las leyes.

Las preguntas pueden depender del tipo de visa que tengas, como por ejemplo B1/B2 si te preguntan el motivo de tu visita y contestas que por turismo debes de demostrarlo.

Oficial CBP: ¿Hacia dónde se dirige?

Viajero: A Waltmart

Oficial CBP: ¿Cuánto dinero lleva?

Viajero: 250 Dlls

Oficial CBP: Me muestra por favor

Si tu visita a Estados Unidos será por un viaje al interior del país, debes de dar la dirección donde te quedarás y explicar el motivo del viaje, además especificar cuanto tiempo estarás.

¿Qué pasa si dices mentiras cuando cruzas a Estados Unidos?

Si el oficial CBP tiene dudas de que estés diciendo la verdad cuando te internas en un viaje de más de 1 día, el agente podría acortar los días de tu permiso.

También debes saber que si solo hablas español puedes pedir que solo te pregunte en ese idioma porque si no hablas inglés es mejor no intentar explicar tu viaje en un idioma que no dominas.

La información que proporcionan los fronterizos debe ser real para evitar problemas.

No te pongas nervioso y no pensar demasiado en tus respuestas, ya que podría resultar sospechoso para el oficial.

Preguntas principales que te pueden hacer los agentes de CBP al cruzar hacia Estados Unidos:

¿Hacía que parte de Estados Unidos se dirige?

El haber llegado a un aeropuerto no es garantía de que te quedarás ahí el resto de tu estancia. Recuerda especificar los lugares que visitaras en tu estancia, no importa si entras por aire o tierra.

¿Cuentas con reservación para alojamiento? (Si te quedarás por más de 24 horas)

Si afirmas que te quedarás en un hotel, lleva una copia de la reservación que realizaste durante toda tu estancia para que el oficial compruebe que lo que dices es real.

¿Por qué viajas y qué quieres ver ahí?

Si tu motivo de tu viaje a Estados Unidos es conocer alguna de sus atracciones turísticas, coméntalo con el agente de la CBP. Sé específico, por ejemplo. "Vengo por turismo, quiero visitar Disney World".

¿De cuánto será su estancia?

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza autorizan el tiempo de estancia que puede permanecer una persona en Estados Unidos. Si el oficial ve que estás diciendo la verdad puede extender tu permiso de estancia hasta por 6 meses, de lo contrario podrían ser algunos días.