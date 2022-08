Declara prima contra el exalcalde Molina

Molina le dijo que podía cambiar su dirección y la ayudó a hacerlo, testificó.

Ella testificó que no sabía que esto era ilegal, pero cuando comenzó la investigación, Molina comenzó a llamarla y le dijo que no se preocupara y que no tenía que responder preguntas de la policía.

Grabó la llamada, que escuchó el jurado.

En otra grabación, que no se mostró al jurado, se escucha a Molina reuniéndose con el fiscal estatal Michael Garza y otros investigadores del caso. Se escucha a Garza diciéndole que si coopera, ella y su esposo no serán procesados.

Julio Carranza, exsocio comercial de Richard Molina subió al estrado ayer jueves y le dijo al jurado que el exalcalde de Edinburg le pidió que animara a sus empleados a cambiar sus direcciones a residencias de Edinburg para poder votar por él.

Carranza está acusado de participar en fraude electoral organizado y dos cargos de votación ilegal.

El expresidente municipal en plena jornada alectoral.

Molina también está acusado de un solo cargo de participación en fraude electoral organizado y 11 cargos de votación ilegal derivados de las elecciones municipales de Edinburg de 2017, donde derrocó al alcalde de la ciudad durante mucho tiempo.

Molina se declaró inocente y afirmó repetidamente que los cargos son una represalia por golpear al establecimiento político en Edinburg.

Carranza también se declaró inocente, pero admitió haber presionado a sus empleados en su compañía de préstamos hipotecarios para que cambiaran sus direcciones a Edinburg para poder votar por Molina.

Dijo que hizo esto a pedido de Molina.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor Carlos A. García le preguntó a Carranza si habría cometido un delito a pedido de Molina.

Carranza indicó que lo haría, dependiendo del delito.

Cuando se le preguntó si robaría una tienda, Carranza dijo que no, lo que llevó a García a preguntar qué tipo de delito cometería.

Julio Carranza, exsocio comercial de Richard Molina, acusado de participar en fraude electoral organizado.

Carranza dijo fraude electoral.

"No te van a agarrar. Todo el mundo lo hace".

También testificó que le preguntó a Molina si lo que estaban haciendo era ilegal, a lo que Molina respondió: "No te van a agarrar. Todo el mundo lo hace.

Múltiples empleados de Carranza testificaron el jueves que votaron ilegalmente por Molina.

García insistió en que Carranza aún enfrenta cargos penales e indicó que el testimonio de Carranza fue un esfuerzo por apaciguar a los fiscales.

Victoria Cochran, coordinadora de ciencias del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Mission, también subió al estrado. Dijo que en 2014 Molina habló con ella y su esposo sobre registrarse para votar bajo la dirección de Edinburg de su abuela.

Testificó que le dijeron que estaba bien siempre y cuando no votara también en Mission, donde vivía.

Otro testigo fue Nitin Kasan, propietario de Oceangate Hotel and Development.

Testificó el jueves que Molina habló con sus empleados sobre votar en las elecciones de 2017.

Kasan testificó que mientras la investigación estaba en curso, la policía le dijo que alguien votó desde su dirección.

OTROS MÁS COMPARECEN

Araceli y Richard Ramírez cambiaron su dirección en el registro de votantes para apaciguar a un amigo.

Estaban en la celebración del cumpleaños de su hija una noche de 2017 cuando el exalcalde Richard Molina y su esposa Dalia Molina supuestamente les pidieron que se registraran para votar en una dirección ubicada dentro de los límites de la ciudad, según la pareja que testificó en la corte.

Los Ramírez se encontraban entre las nueve personas, incluidos familiares y amigos, que testificaron el miércoles que Molina los alentó a cambiar la dirección en sus tarjetas de registro de votantes para poder votar en las elecciones de alcalde de noviembre de 2017 en las que Molina fue elegido alcalde.

Araceli dijo que sabía que estaba mal y que no lo habría hecho si los Molina no se lo hubieran pedido.