Descubren en un auto más de 815 mil dólares

Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confiscaron $815,475 en moneda estadounidense no declarada el 16 de junio en el puente internacional Anzaldúas, según un comunicado de prensa.

Un ciudadano estadounidense, de 44 años, conducía una Honda Odyssey 2025 cuando fue seleccionado para una inspección rutinaria de salida. Durante la inspección, los oficiales descubrieron el dinero oculto en el vehículo.

Los oficiales de CBP confiscaron el dinero y el vehículo y las investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una indagación criminal, según el comunicado de prensa.

No constituye un delito portar más de $10,000, pero sí constituye un delito federal no declarar dinero en efectivo o instrumentos monetarios por un total de $10,000 o más a un oficial de la CBP al entrar o salir de EE. UU., o bien, ocultarlos con la intención de evadir los requisitos de declaración. No declarar puede resultar en la incautación del dinero en efectivo o su arresto. Una persona puede solicitar la devolución del dinero en efectivo incautado por los oficiales de la CBP, pero debe demostrar que el origen y el uso previsto del dinero eran legítimos.