Decomisan medicamentos no declarados en Aduana

EDINBURG, Texas.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lanzó una campaña para informar a los viajeros sobre el procedimiento correcto al cruzar medicamentos recetados a través de la frontera. Según Carlos Rodríguez, director del Puente Internacional Hidalgo, el objetivo es reducir el número de decomisos de medicamentos que se producen debido a la falta de información.

Rodríguez explicó que muchos medicamentos incautados no son originales y algunos incluso contienen sustancias peligrosas como el fentanilo, lo que puede poner en riesgo la salud de quienes los consumen.

Para evitar problemas, el funcionario recomienda a los viajeros que declaren sus medicamentos recetados cada vez que crucen la frontera, ya sea en vehículo o a pie.

Para declarar un medicamento, es necesario presentar la receta médica correspondiente. De esta manera, se puede garantizar un cruce seguro y sin contratiempos. La campaña busca concienciar a los viajeros sobre la importancia de seguir los procedimientos adecuados al transportar medicamentos recetados a través de la frontera.

Insistió Rodríguez que mucha de la mercancía incautada no es original. Incluso, "Hay medicamentos que tienen fentanilo y la gente lo compra como un medicamento que no es".