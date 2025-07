Prueban asistente virtual de apoyo a astronautas

EDINBURG, Texas.- Cuando los astronautas emprendan el largo viaje a Marte en un futuro no muy lejano, la comunicación con el centro de control de la misión será imposible durante días o incluso semanas. Daphne-AT es el asistente virtual (AV) diseñado para ayudar a los astronautas a resolver de forma segura y eficiente los problemas que surjan en su nave espacial.

Si bien Daphne-AT podría no estar listo aún para ayudar a nuestros astronautas en su camino a Marte, investigadores de la Universidad Texas A&M, dirigidos por el Dr. Daniel Selva, han publicado un artículo en The Journal of Aerospace Information Systems que describe la capacidad de Daphne para ayudar a resolver anomalías en las naves espaciales.

"Daphne-AT utiliza una combinación de lógica y toma de decisiones basada en datos para ayudar a los astronautas a tomar decisiones informadas cuando surge un problema en una nave espacial", dijo Selva, profesora asociada de ingeniería aeroespacial. "El Departamento de Asuntos de Veteranos utiliza datos de la nave espacial en tiempo real para detectar anomalías, formular hipótesis sobre la causa del problema y proporcionar a los astronautas información sobre cómo resolverlo".

El VA procesa un flujo de datos en tiempo real de los controles ambientales y los sistemas de soporte vital de una nave espacial, como las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y trazas de contaminantes, y monitorea si estos valores se encuentran dentro del rango normal. Si los valores se salen del rango normal (por ejemplo, si la concentración de oxígeno disminuye), Daphne-AT alertará a los astronautas y les proporcionará información para resolver el problema.

Daphne-AT utiliza una variedad de fuentes de datos para diagnosticar problemas cuando ocurren y proporciona a los astronautas procedimientos operativos para resolverlos de forma rápida y tranquila.

Para comprobar la eficacia de Daphne-AT, los investigadores utilizaron primero una simulación de realidad virtual para emular la instalación del Análogo de Investigación de Exploración Humana (HERA) del Centro Espacial Johnson de la NASA. Todos los participantes del estudio eran estudiantes de posgrado de la Universidad Texas A&M con distintos niveles de conocimientos de ingeniería aeroespacial y experiencia de vuelo.

Los investigadores evaluaron el tiempo que les tomó a los participantes resolver cinco anomalías con Daphne-AT y cinco anomalías sin la ayuda de Daphne-AT. También evaluaron la carga mental y la conciencia situacional de los participantes durante las simulaciones.

Los resultados mostraron que los participantes resolvieron más anomalías en menos tiempo al usar el AV y que la carga mental general disminuyó. La conciencia situacional no se modificó significativamente con el uso del AV.

Se realizaron pruebas adicionales en las instalaciones de HERA. Participaron ingenieros, pilotos y otros profesionales de la NASA. Ocho tripulaciones de cuatro participantes permanecieron en HERA durante 45 días cada una, realizando diversos estudios científicos. Los resultados de este experimento difirieron de los de laboratorio, lo que demuestra que el uso de Daphne-AT no afectó significativamente el tiempo de los participantes para resolver las anomalías.

"Parte de la diferencia probablemente se deba a las diferencias en la capacitación y la experiencia de los participantes", dijo Selva.

DE USOS MÚLTIPLES

"Hay un límite en el número de anomalías que podemos presentar a los participantes, y los profesionales capacitados pasaron más tiempo con el VA y tuvieron más oportunidades de resolver diferentes anomalías".

Además de ayudar a los astronautas, Daphne-AT y VA similares tienen el potencial de beneficiar a los trabajadores de otros campos, como bomberos y personal de emergencias, al proporcionar información para ayudarlos a tomar decisiones y resolver problemas inesperados.

Un futuro en el que Daphne-AT ayude a los astronautas y a otros puede no estar tan lejos.

Los coautores incluyen a la Dra. Bonnie J. Dunbar, profesora de Ingeniería Aeroespacial y astronauta de la NASA; la Dra. Ana Díaz-Artiles, profesora asociada de Ingeniería Aeroespacial, y el Dr. Raymond Wong, profesor asociado de Estadística.