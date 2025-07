Devasta a la economía política antiinmigrante

La economía de Estados Unidos está mal y en recesión porque los migrantes mexicanos e hispanos no están saliendo a trabajar por temor a ser víctima del racismo y la discriminación de los policías del ICE y FBI, señaló Román Bock, activista de la Red de Migrantes Mexicanos en Estados Unidos.

El coordinador de la Red de Migrantes Mexicanos en el Valle de Texas reveló que ya es muy visible la ausencia de los trabajadores mexicanos en los centros de trabajo, principalmente en la industria de la construcción, restaurantera y agrícola.

"Es muy preocupante, las comunidades de mexicanos migrantes están confinadas ahorita", señaló.

La política antiinmigratoria de Donald Trump, dijo, es más mediática, pero el efecto es devastador para la economía, planteó, porque infunde miedo e incertidumbre contra millones de indocumentados.

"Lo que está sucediendo ahorita es que hay muchas construcciones solas, muchos rancheros, productores del campo que se les están quedando sus cosechas sin recogerse porque la gente no quiere salir a trabajar. Están en sus casas".

Recalcó que la Administración Trump ataca directamente a la comunidad mexicana a través del miedo.

"Los mexicanos aportamos mucho a Estados Unidos, pero no es reconocido por la Administración Trump y hay un sentimiento de miedo e incertidumbre de qué es lo que va a pasar", dijo.

"Sabemos que nunca va a poder deportar a tanta gente, es simplemente estar atemorizando a las familias", agregó.

Book explicó que la situación en Texas es peor que en California.

"El tema -de redadas- es generalizado, pero en Texas es donde es constante, el área de Dallas, Texas es la que más detenciones y deportaciones registra con ICE, ya que las políticas estatales tienen mucho que ver", detalló.

California es un estado santuario que le da la bienvenida a los migrantes, pero Texas es un estado republicano y tiene muchas políticas antimigratorias.

"Texas depende en su economía, igualmente, de los migrantes, sobre todo en la construcción y en la agricultura, depende mucho del trabajo y de la mano de obra de los migrantes", puntualizó.

Recalcó que el impacto de la campaña de terror contra los migrantes es tal, que ya repercute en la economía a nivel nacional.

"Hubo una baja en la Bolsa de Valores por toda esta incertidumbre que creó la Administración Trump. Y pues, está actuando unilateralmente, está cometiendo muchas violaciones constitucionales, está ignorando al Legislativo", apuntó.

Book enfatizó que en muchas comparecencias no se está llevando a cabo un debido proceso, no están presentando a los migrantes detenidos en redadas ante un juez (de Migración).

"Todo mundo tiene derechos, seas o no seas, tengas o no documentación de los Estados Unidos; existen garantías y derechos de cada persona, pero no se están llevando a cabo", denunció.

Book explicó que los consulados mexicanos no pueden defender en juicios a los migrantes arrestados, pero sí pueden contratar abogados externos para su defensa, como lo hacen.

"Pero a los abogados y despachos contratados no les están haciendo caso, la encargada de seguridad de Aduanas, de ICE, no tenía ni idea de lo que es el debido proceso", expuso.

El colmo, platicó, es ver arrestos de ciudadanos estadounidenses que son detenidos por su color de piel o por su idioma.

"Mexicanos con tarjeta verde detenidos hay muchos, se están presentando todo tipo de casos, hasta ciudadanos americanos que están siendo deportados", dijo, "Se están permitiendo detenciones por tu color de piel o por tu idioma, tu apariencia".

VOTARON HISPANOS POR TRUMP

Ante toda la hostilidad del Gobierno Trump, dijo, lo más seguro es que los republicanos pierdan la próxima elección.

"Hay muchos mexicanos hispano-americanos que pueden votar, votaron por la Administración Trump y en este momento ya están, ahora sí, arrepentidos por haberle dado el apoyo", enfatizó.

Recordó que muchos hispano-mexicanos votaron por Trump no por su discurso en contra de los migrantes, sino porque creían que iba a hacer algo importante en la economía.

"Creían que iba a hacer cosas buenas por la economía, ya vieron que no, esta forma de actuar va a tener repercusiones políticas para el Presidente y para los republicanos", pronosticó.