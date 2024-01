Brota nuevo foco de tensión

McALLEN, Texas

El alcalde de una ciudad fronteriza de Texas que ha estado en el centro de las enérgicas medidas del gobernador Greg Abbott para frenar los cruces de migrantes acusó el jueves al gobierno del estado de una nueva intensificación de las mismas, después de que policías estatales cerraron un parque público ubicado a lo largo del río Bravo sin el permiso de la ciudad.

El parque es un nuevo punto de tensión en Eagle Pass, en donde la llegada de una enorme cantidad de migrantes el mes pasado provocó el cierre temporal de un cruce ferroviario y abrumó el sistema de albergues. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visitó Eagle Pass el lunes, días después de que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, recorriera la ciudad.

El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, se preguntó por qué el estado había cerrado el parque de 20 hectáreas (50 acres) en este momento, luego que las detenciones diarias de migrantes en la región han disminuido en las últimas semanas. El Parque Shelby tiene un acceso al río —llamado río Grande en Estados Unidos—, incluye una rampa para embarcaciones, y ha sido utilizado por el estado para estacionar vehículos y equipos necesarios para su misión fronteriza, de nombre Operación Estrella Solitaria.

Salinas señaló que el estado no dio aviso a las autoridades de Eagle Pass ni ofreció un plazo para la reapertura del parque. Indicó que un funcionario del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus iniciales en inglés) le dijo que el estado asumía la custodia del parque a través de una declaratoria de desastre, un recurso que las autoridades de Texas han utilizado en la frontera en otras ocasiones.

Oficiales de Texas toman "control total" del parque Eagle Pass en contra de los deseos de la ciudad.

"No es una decisión con la que hayamos estado de acuerdo", dijo Salinas. "Esto no es algo que queríamos. Esto no es algo que pedimos como ciudad".

Durante el verano, miles de personas ingresaban ilegalmente a Estados Unidos a través de Eagle Pass. Las cifras cayeron, pero volvieron a incrementarse en diciembre, cuando miles de migrantes abrumaron los recursos federales. Sin embargo, en los primeros días de enero se detectó un marcado declive, después de que México redobló sus labores para controlar la migración.

La cifra de detenciones diarias pasó de miles de migrantes al día a unos 400 o 500, según Salinas. Eagle Pass también es el lugar en el que Texas ha instalado barreras flotantes sobre el río Bravo y ha arrestado a migrantes por cargos estatales de invasión de propiedad privada.

En el verano pasado, Salinas firmó una declaración jurada genérica por cargos de invasión de propiedad privada con el fin de permitir los arrestos en el parque durante un repunte en el cruce de migrantes. Luego de recibir críticas, rescindió la medida, antes de promulgarla nuevamente al paso de unas pocas semanas.

SEGUIRÁN CON EL DESPLIEGUE DE SOLDADOS

Al preguntársele acerca del cierre, la portavoz de Abbott, Renae Eze, no tocó el tema del parque ni los comentarios de Salinas, y en lugar de ello reiteró sus críticas a las políticas del presidente Joe Biden en materia migratoria.

"Texas seguirá desplegando a soldados de la Guardia Nacional de Texas, elementos del DPS, y barreras adicionales, utilizando toda herramienta y estrategia para responder a la crisis fronteriza actual del presidente Biden", declaró en un comunicado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés), no respondió a una solicitud de comentarios.

Eagle Pass se encuentra en la trayectoria del eclipse total de sol de abril próximo. Salinas dijo que la ciudad ha invertido un millón de dólares para un festival a realizarse en el parque y expresó su preocupación de que el cierre afecte esos planes.