Preparan la Marcha Anual de las Novias

McALLEN, Texas

La Oficina del Fiscal de Distrito Penal del Condado de Hidalgo y el Grupo de Trabajo contra la Violencia Familiar del Condado de Hidalgo preparan la Tercera Marcha Anual de Novias en apoyo al Mes Nacional de Concienciación sobre la Violencia Doméstica.

La historia detrás del vestido de novia

Según el sitio web de los organizadores de la Marcha de las Novias, “Para las mujeres que han experimentado alguna forma de violencia doméstica, su vestido de novia ya no significa lo mismo que el día en que lo usaron por primera vez porque el abuso destruyó esos sueños de amor, honor y respeto compartidos” y un hogar feliz.

El asesinato de Gladys Ricart, en su vestido de novia, nos concretó las brutales consecuencias y el horror de la violencia doméstica. El vestido blanco de novia se ha convertido en el símbolo profundo de la Marcha de las Novias, animamos a todas las mujeres a llevar uno. Si no puede o no quiere marchar con un vestido de novia, use vestimenta blanca”.

El evento es gratuito y abierto al público. Se anima a los participantes a usar atuendos nupciales o ropa blanca en apoyo de la Marcha de las Novias. Se hace un llamado a la comunidad a unirse a los esfuerzos de prevención y permanecer unidos contra la violencia doméstica.

La cita es a las 8:00 horas de este próximo 21 de octubre en Fireman’s Park en 201 N.1st. Street en McAllen.

“Esta marcha es un símbolo de unidad y apoyo para cualquiera, mujer u hombre, que haya sido víctima de violencia doméstica. Todos conocemos a alguien que ha sido víctima de violencia doméstica, ya sea abuso físico, verbal o mental. Tenemos el deber de defenderlos y ayudar a poner fin a esta forma tan común de abuso”.

Esta marcha es un símbolo de unidad y apoyo para cualquiera.