Tendrá que disculparse por modificar ´Hamilton´

A través de las redes sociales de la iglesia, el pastor de The Door Christian Fellowship McAllen Church, Román Gutiérrez, dijo que le gustaría disculparse personalmente con el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda.

La publicación en las redes sociales de la iglesia decía que, además de Miranda, el pastor se disculpó con los productores y muchas otras personas que contribuyeron con la propiedad intelectual de la obra y por la producción no autorizada que infringió los derechos y los derechos de autor de muchos.

El pastor agregó que aprovecharán este momento como una oportunidad de aprendizaje sobre las obras artísticas protegidas y la propiedad intelectual.

"En nombre de The Door Christian Fellowship McAllen Church, me gustaría disculparme personalmente con el creador de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, los productores de Hamilton y los numerosos otros que contribuyeron con su propiedad intelectual a Hamilton, por organizar una producción no autorizada. de Hamilton que infringió los derechos y derechos de autor de muchos".