Centro de detención carrizalez- Rucker: Provoca excarcelero pelea entre reclusos

Un excarcelero del Centro de Detención Carrizalez-Rucker fue detenido al ser acusado por presuntamente instigar una pelea con los reclusos y mentirle a los investigadores, según el sheriff del Condado de Cameron, Manuel Treviño.

El sheriff celebró una conferencia en la que proporcionó detalles sobre el incidente. Dijo que el excarcelero, identificado como Brian Ybarra, de 44 años, instigó una pelea con varios reclusos y los llamó con "apodos ofensivos".

Indicó que Ybarra golpeó a un recluso dos veces y el recluso golpeó a Ybarra varias veces, dejándole heridas. Ybarra terminó yendo a la enfermería, donde escribió en un informe formal que se lastimó al caerse mintiendo a los investigadores cuando dio una declaración oficial.

Después de entrevistar a testigos y reunir declaraciones, los investigadores descubrieron que el informe era falso y que Ybarra mintió en su entrevista, según Treviño. Se obtuvieron órdenes de arresto para Ybarra y fue puesto bajo custodia el jueves por la tarde.

"Una de las cosas que quiero que los ciudadanos del condado de Cameron sepan es que las acciones del señor Ybarra no reflejan cómo mis empleados en los centros de detención están haciendo su trabajo", dijo el sheriff. "Durante el último mes y medio que he estado aquí, he visto lo duro que trabaja esa gente".

Señala que el altercado involucró una tableta que los reclusos usan para pedir artículos a través del economato. Ybarra fue a recoger la tableta que estaba usando el recluso, y fue entonces cuando se produjo el altercado.

También comentó que Ybarra fue despedido inmediatamente cuando fue detenido, y el recluso que fue golpeado por Ybarra se negó a presentar cargos.

"Las acciones [de Ybarra] fueron suyas. Esto no es lo que representa la oficina del sheriff", dijo Treviño.

Dijo que este es el único altercado en el que la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron sabe que Ybarra estuvo involucrado, y peleas como la señalada son comunes."Desafortunadamente, en lugares como las cárceles del condado, los altercados entre reclusos y guardias son comunes, pero, a veces, tenemos que entender que, como carcelero, se te exige un estándar más alto. Por lo tanto, incluso si un recluso te provoca debes saber cómo controlar tu temperamento", reiteró.

Ybarra trabajó en el Centro de Detención Carrizales-Rucker durante un año y medio. Fue procesado y acusado de opresión oficial, manipulación de registros gubernamentales e informe falso a un agente de paz. Según los registros de la cárcel, su fianza se fijó en $14,000.

El Sheriff del Condado de Cameron, Manuel Treviño.