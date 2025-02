Condenan a ´Dirtyman´ por abuso contra niños

Un hombre de 46 años fue sentenciado por intento de coerción y seducción de un menor, anunció el fiscal federal del Distrito Sur de Texas, Nicholas J. Ganjei a través de un comunicado de prensa. Brian Edward May, de Rohnert Park, California, se declaró culpable el 14 de noviembre de 2024.

El juez federal de distrito Drew B. Tipton ha ordenado a May que cumpla 136 meses en una prisión federal. El tribunal aumentó la sentencia tras determinar que May era un reincidente y peligroso delincuente contra menores. El tribunal también escuchó que May siguió participando en conductas sexuales depredadoras contra niños después de ser puesto en libertad bajo fianza. May cumplirá 15 años de libertad supervisada tras completar su condena de prisión. Durante ese tiempo, tendrá que cumplir con numerosos requisitos diseñados para restringir su acceso a los niños y a Internet. También se le ordenará que se registre como delincuente sexual.

"En el mundo digital actual, los depredadores pueden obtener acceso virtual casi instantáneo a los niños", dijo Ganjei. "La oficina del Distrito Sur de Texas está trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios federales y estatales encargados de hacer cumplir la ley para identificar y perseguir a estos depredadores antes de que puedan victimizar a niños inocentes".

"Los niños deben estar protegidos de la explotación sexual y seguimos comprometidos con la investigación de la coerción y la incitación a menores", dijo Craig Larrabee, agente especial a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) en San Antonio. "La sentencia de hoy significa que este acusado ya no tiene libertad para aprovecharse de los más vulnerables entre nosotros. HSI seguirá investigando y procesando agresivamente a quienes intenten victimizar a los niños".

El 19 de abril de 2023, May abrió una cuenta en línea con el nombre de "Dirtyman" y se puso en contacto con un niño de 14 años que creía que era un niño. May hizo arreglos para encontrarse con el niño y participar en una actividad sexual ilegal en un parque de McAllen.

Había estado en McAllen trabajando como contratista en el momento del crimen.

Durante una revisión posterior de los dispositivos electrónicos de May, las autoridades encontraron numerosos mensajes que indicaban que May había intentado pagar a adultos para acceder a niños con el fin de que participaran en actividades sexuales ilegales. También recuperaron archivos que contenían material de abuso sexual infantil.

May permanecerá bajo custodia a la espera de su traslado a una instalación de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos que se determinará en el futuro cercano.

Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento de Policía de McAllen llevaron a cabo la investigación.

El fiscal federal adjunto Devin V. Walker llevó adelante el caso, que se presentó como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional que el Departamento de Justicia (DOJ) lanzó en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil de la División Penal lideran el PSC, que reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y procesar a las personas que explotan sexualmente a los niños e identifican y rescatan a las víctimas.