Catean predio de abogado

McALLEN, Texas

Las autoridades ejecutaron un cateo en la propiedad luego que un informante reportara a las autoridades que había un cuerpo enterrado en el lugar.

Equipados con una pequeña excavadora y un dron para sobrevolar la propiedad de cinco acres, representantes de la Oficina del Sheriff del condado de Brooks, la Oficina del Sheriff del condado de Starr y el Servicio del Jefe de Bomberos de Cameron llegaron hasta el lugar ayer miércoles, para tratar de localizar el supuesto cuerpo.

El abogado Al Alvarez informó a los medios de comunicación como al Canal 5 News, que la búsqueda no tiene nada que ver con él.

Una fuente le dijo a Channel 5 News que la búsqueda está relacionada con un caso de asesinato de 21 años de antigüedad de la Oficina del Sheriff del Condado de Starr.

La oficina del alguacil se negó a comentar sobre la búsqueda.

El Servicio de Bomberos del Condado de Cameron, la Oficina del Sheriff del Condado de Brooks y el Departamento de Bomberos de McAllen se encontraban entre las agencias que se vieron en la propiedad.

Allí también se vio una excavadora.

Álvarez dijo que la oficina del jefe de bomberos del estado lo contactó hace seis semanas y le informaron que la agencia necesitaba registrar su propiedad.

"Es su investigación, haga lo que haga con esa información no tiene nada que ver conmigo. Realmente no estoy preocupado por eso", dijo Álvarez. "No estoy familiarizado con lo que están buscando porque simplemente dijeron que no tiene nada que ver conmigo, fue mucho antes de que comprara la propiedad. Dije que estaba bien".

"Hace seis semanas me hablaron de Fire Marshal Office, en Austin; que querían revisar la propiedad en una investigación que tenían del estado estrella, del 1991.

DESCARTAN RELACIÓN CON DUEÑO

El rastreo realizado por los agentes de la ley es en el terreno propiedad de un abogado de la ciudad de McAllen, informó el alguacil.

"Hasta este momento no han encontrado nada", dijo el abogado. Esta investigación no tiene nada que ver con él, ya que adquirió la propiedad mucho después de que presuntamente se cometió el delito, añadió.

Inicialmente, el alguacil del condado Brooks, Urbino "Benny" Martínez dijo que los agentes estaban "buscando un cuerpo que lo enterraron ahí en el 2002. Llamaron a la oficina y pidieron a Mister White que fuera a ayudarles como él lo hace a cada rato en el condado de Brooks.

Hasta el miércoles

por la noche, las fuerzas del orden seguían registrando

la propiedad.