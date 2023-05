Aumenta EU a mil las citas por día mediante aplicación

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. anunció este martes cambios en la aplicación denominada CBP One para ampliar la cantidad de citas disponibles, permitir tiempo adicional para completar las solicitudes y priorizar a aquellos que han estado esperando más tiempo. Programar una cita en CBP One proporciona un proceso seguro, ordenado y humano para que los no ciudadanos accedan a los puertos de entrada en lugar de intentar ingresar a los Estados Unidos de manera irregular.