Texas mantiene ilegalmente a personas con discapacidad en hogares de ancianos: Juez

McALLEN, Texas.- Texas ha estado violando la ley federal durante décadas al secuestrar a personas con discapacidades severas en hogares de ancianos mal administrados, sin ofrecerles opciones de vida alternativas y servicios en la comunidad, dictaminó un juez federal.

El juez federal de distrito, Orlando García, del Tribunal de Distrito Oeste de Texas, dictaminó el martes que el estado ha causado un daño irreparable a personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo al negarles servicios especializados, incluidos los servicios requeridos por el Gobierno federal dentro de la comunidad.

Si bien los programas comunitarios son el entorno más integrado y adecuado para satisfacer sus necesidades, permanecen internados innecesariamente en centros de enfermería o en grave riesgo de ser internados. Esta internación los perjudica y los priva de vivir en un entorno comunitario y de participar en programas comunitarios integrados, declaró García, en su fallo de 475 páginas.

La decisión surge de una demanda colectiva , presentada en 2010 por defensores de los derechos de las personas con discapacidad y seis demandantes institucionalizados de entre 26 y 46 años que alegan que los funcionarios de servicios sociales del estado han violado la Ley de Estadounidenses con Discapacidades al no brindar el tratamiento adecuado a unos 4.500 tejanos que viven en hogares de ancianos.

Los defensores afirman que el estado ha enviado sistemáticamente a personas que recibían atención para sus discapacidades en casa o en la comunidad a residencias de ancianos por error tras ser hospitalizadas por una enfermedad. Una vez allí, no reciben los servicios que necesitan porque no se les ha realizado una evaluación adecuada y se encuentran prácticamente atrapados, ya que muchos no pueden defender su traslado.

Garth Corbett, abogado principal de Disability Rights Texas, elogió la decisión del tribunal y señaló que consolida los derechos de las personas a abandonar un centro de enfermería y realizar la transición a la comunidad.