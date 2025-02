Llevan una acción de cumplimiento: Irrumpen agentes de ICE en una tortillería

Siete personas habrían sido detenidas en el interior de una fábrica de hacer tortillas en esta ciudad. A través de un comunicado de un portavoz de ICE, dicen que los agentes estaban llevando a cabo una "acción de cumplimiento de la ley en el lugar de trabajo" en la tortillería "Suehay", en South 23rd Street, en hechos ocurridos el jueves por la mañana.

El informe señala que la visita fue en respuesta a la información recibida por Investigaciones de Seguridad Nacional. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron la mañana del jueves a seis empleados.

Según personal de la tortillería, los empleados detenidos estaban procesando sus documentos migratorios para estar legalmente en el país.

Juan Alfaro, director de Recursos Humanos de la tortillería Suehay, dijo que "Los agentes de ICE habían llegado con el pretexto de un reporte de armas y drogas, que en verdad no tenían una warrant (orden), porque no la mostraron. Nosotros porque en verdad no tenemos nada que esconder le permitimos el paso".

Entonces, una vez los agentes se encontraban en el negocio, "Comenzaron a acosar a nuestros trabajadores pidiéndoles su información", según Alfaro.

Al establecimiento entraron alrededor de seis hombres que se identificaron como agentes de ICE, quienes pidieron documentos. Hasta donde tiene conocimiento el director de Recursos Humanos, los agentes "No tenían una orden. Jamás la presentaron".

El dueño de la tortillería "Suehay" espera que todo se resuelva de la mejor manera.

Alfaro no pudo decir exactamente por qué los agentes federales de inmigración estaban en su ubicación, pero reconoció el trabajo que realizan los agentes federales en la comunidad y que la compañía cooperará en cualquier investigación.

Un portavoz de HSI dijo que ICE HSI tiene la tarea de hacer cumplir el cumplimiento de la ley laboral federal por parte de la comunidad empresarial y tiene la responsabilidad de llevar a cabo iniciativas de cumplimiento en los lugares de trabajo dirigidas a los empleadores que violan las leyes laborales.

En otro caso, un agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional subió al estrado durante una audiencia contra los propietarios de Abby´s Bakery en Los Fresnos.

Leonardo Baez y Nora Alicia Avila-Guel están acusados de albergar a inmigrantes indocumentados en su panadería.

El agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional dijo que habían recibido un aviso de que Abby´s Bakery estaba empleando y albergando a inmigrantes indocumentados.

Dijo que cuando los agentes llegaron a la panadería encontraron una "habitación pequeña y estrecha, con seis camas contra la pared, con dos baños".

El agente dijo que uno de los migrantes admitió que les pagaban 8 dólares por hora.

Según el agente especial, de los ocho migrantes que fueron detenidos, dos eran indocumentados y seis tenían visas, pero no les dieron permiso para trabajar. Esas visas les fueron revocadas y fueron deportados a México.

A Baez y a Ávila-Guel se les emitió una fianza de 100.000 dólares cada uno. No se les permite salir del Valle del Río Grande como parte de sus requisitos de fianza. También pueden reabrir su panadería siempre que lo hagan legalmente.