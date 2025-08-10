Arrancan mejoras en acceso a Playa No. 3

BROWNSVILLE, Texas.- El Condado de Cameron anuncia la construcción de las mejoras en el Acceso a la Playa Número 3, ubicado en 28495 State Park Road 100-North, en South Padre Island, justo al norte del Parque Andy Bowie.

El financiamiento de las mejoras fue posible gracias a una donación de $4,400,000.00 de SpaceX.

La ceremonia de inicio de los trabajos está programada para el lunes 11 de agosto de 2025 a las 9:30 a. m., informa en un comunicado de prensa el juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño Jr.

Las nuevas mejoras incluyen una plaza elevada con dos pabellones, mesas de picnic, baños, estacionamiento adaptado para personas con discapacidades con iluminación ecológica, áreas para barbacoas, paisajismo, una nueva caseta de peaje y otras más.

El estacionamiento se construirá con un sistema de pavimento permeable que reducirá la correntía de aguas pluviales al permitir que el esta se filtre a través del pavimento, lo que resultará en una escorrentía más limpia. Estas mejoras complementarán las nuevas estructuras peatonales sobre dunas, ADA, con estaciones de enjuague, financiadas mediante una subvención del Programa de Gestión Costera de la Oficina General de Tierras de Texas y la Ley de Seguridad Energética del Golfo de México de 2006.

El juez añadió que la Oficina General de Tierras de Texas también financió los planos de diseño e ingeniería para este proyecto de mejora. "Nuestros Parques Costeros del Condado de Cameron en South Padre Island atraen a innumerables visitantes y ofrecen una amplia gama de servicios y actividades recreativas. Me complace ver cómo la visión del Acceso a la Playa Número 1 del Condado de Cameron se hace realidad, y estoy igualmente orgulloso de las mejoras que hemos realizado en todos nuestros Parques Costeros en los últimos años.

Estoy ansioso por iniciar este proyecto para que las familias del Condado de Cameron y los visitantes de todo el mundo puedan disfrutar de las nuevas comodidades del parque".

El juez Eddie Trevino, Jr., declaró: "Estoy entusiasmado con las próximas mejoras en el Acceso a la Playa 3 del Condado de Cameron. Las mejoras en esta popular zona de acceso a la playa traerán beneficios duraderos para niños y familias durante muchos años y complementarán muy bien nuestro sistema de parques costeros existente.

Agradecemos a SpaceX y a la Oficina General de Tierras de Texas por su colaboración con este proyecto", declaró la comisionada Sofia C. Benavides. "El Departamento de Parques y Recreación se dedica a mejorar la calidad de vida de los visitantes mediante la modernización de nuestra comunidad y parques costeros para garantizar que sean lugares más seguros y acogedores para el disfrute de todos.

Estoy entusiasmado con las próximas mejoras en el Acceso a la Playa n.° 3 del Condado de Cameron", declaró Joe E. Vega, Director de Parques.

Si el clima lo permite, la construcción debería estar terminada a principios o mediados del verano de 2026. Considerando estas actividades, el Acceso a la Playa 3 del Condado de Cameron permanecerá cerrado temporalmente hasta que se complete la construcción. La firma de arquitectura que trabaja en este proyecto es Gomez Mendez, Saenz Inc., y la firma de ingeniería es Green.