Libre bajo fianza madre que plagió a su hija

Por: Edelia Hernández

Enero 03, 2025 -

BROWNSVILLE, Texas

Una madre con residencia en la Isla del Padre, acusada de secuestrar a su propia hija, ahora está libre bajo fianza. Lilian Crouch fue arrestada y acusada en relación con el secuestro de su hija de 4 años, Rilee Crouch.

El lunes, Lilian fue acusada formalmente de interferir con la custodia de un menor y desacato al tribunal. Se le fijó una fianza de 110,000 dólares. Fue acusada de sacar a su hija, de quien no tenía la custodia, del país en julio de 2024.

Las autoridades dijeron que Lilian y Rilee fueron encontrados después de intentar ingresar a Turquía con documentos falsos. Llegaron al Aeropuerto Internacional Valley en Harlingen el domingo, escoltados por alguaciles estadounidenses.

Lilian fue detenida y Rilee fue entregada a su padre esa misma noche.

Como condición para su liberación bajo fianza, Lilian se encuentra bajo arresto domiciliario. También debe entregar su pasaporte y usar un dispositivo de rastreo en el tobillo.

El estado originalmente solicitó que se fijara su fianza en un millón de dólares y dijo que existía un alto riesgo de fuga, alegando que tiene familia en México y los medios para obtener documentos falsos.

LOS HECHOS

Lilian desapareció con Rilee de South Padre Island en julio y huyó a México. En diciembre, Lilian intentó ingresar a Turquía con Rilee utilizando documentos fraudulentos, según el Estado.

El Estado dijo que los funcionarios turcos reconocieron que los documentos eran falsos y enviaron a Lilian y Rilee de regreso a Panamá. Como no tenían documentación válida, no pudieron ingresar a Panamá ni volar de regreso a Estados Unidos.

Los alguaciles pudieron detener a Lilian en Panamá y la escoltaron de regreso a Estados Unidos. Rilee se reunió con su padre, Dakota Crouch, el domingo en el Aeropuerto Internacional del Valle en Harlingen.

El estado afirma que Lilian tiene vínculos familiares con Israel y ha puesto a Rilee en riesgo en varias situaciones, incluido "intentar ingresar a un país devastado por la guerra".

Según el estado, Lilian supuestamente huyó debido a la violencia doméstica, pero nunca se hicieron denuncias en el condado de Cameron. Se presentó una petición de divorcio sin culpa entre Lilian y Dakota, pero no hubo acusaciones de violencia doméstica.

La defensa argumentó que Lilian no es una amenaza para la comunidad, se entregó voluntariamente a las autoridades y no existe riesgo de fuga ya que no tiene pasaporte.

La defensa dijo que esas razones eran suficientes para "tranquilizar al tribunal" y solicitó una fianza de 50.000 dólares ya que el cargo de interferencia con la custodia de un menor es un delito menor penado en una prisión estatal.