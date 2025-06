Alertan a no caer en estafas durante pago de impuestos

McALLEN, Texas.- Alertan a texanos a no caer en estafas y realizar el pago de impuestos por canales oficiales

Las cartas del IRS a los contribuyentes sólo se hacen llegar a las personas por correo convencional, no por correo electrónico o mensajes de texto. Evite estafas. Si el IRS le envía una carta o aviso por medio del correo postal, que es la vía usual y no por correo electrónico ni mensajes de texto, no se preocupe, lea la misiva con atención.

Si la dependencia de Servicios de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) desea hacer una pregunta sobre su declaración de impuestos, generalmente hacer un cambio en su cuenta o solicitarle un pago al fisco federal.

Usted debe leerla bien, la mayoría de las cartas y notificaciones del IRS se refieren a declaraciones de impuestos federales o cuentas tributarias. Cada notificación aborda un asunto específico e incluye los pasos que el contribuyente debe seguir.

Una notificación puede hacer referencia a cambios en la cuenta del contribuyente, impuestos adeudados, una solicitud de pago o un asunto específico en una declaración de impuestos.