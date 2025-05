Segundo decomiso en una semana: Caen estadounidenses con 74 md sin declarar

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que trabajan en el puerto de entrada del Puente Internacional de Brownsville y Matamoros confiscaron esta semana $74,103 en moneda estadounidense al por mayor no declarada en una sola acción de cumplimiento.

“Nuestros oficiales mantienen una estricta vigilancia, aprovechan su experiencia y capacitación en inspecciones, y lograron descubrir un presunto intento de contrabando de una cantidad significativa de dinero en efectivo”, declaró Tater Ortiz, director del puerto de entrada de Brownsville. “Estas incautaciones garantizan el cumplimiento de los requisitos federales de declaración de efectivo, a la vez que conllevan consecuencias penales y niegan la posibilidad de obtener ganancias a quienes intenten evadir dichos requisitos”, señala Ortiz.

El importante decomiso se realizó el 21 de mayo cuando agentes del Puente Internacional de Brownsville y Matamoros detectaron un Jeep Grand Cherokee 2015 que se dirigía al norte y lo remitieron a una inspección secundaria. Durante la inspección, tras obtener una declaración negativa por un monto superior a $10,000, descubrieron fajos de dinero en efectivo no declarado ocultos bajo la ropa de los pasajeros, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses de 20 y 21 años. Los fajos sumaban un total de $74,103 en dinero estadounidense no declarado.

Los oficiales incautaron el dinero junto con el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron a los dos pasajeros del vehículo e iniciaron una investigación criminal.

No constituye un delito portar más de $10,000, pero sí constituye un delito federal no declarar dinero en efectivo o instrumentos monetarios por un total de $10,000 o más a un oficial de la CBP al entrar o salir de EE. UU., o bien ocultarlos con la intención de evadir los requisitos de declaración. No declarar puede resultar en la incautación del dinero en efectivo o su arresto.

En fecha reciente, en Hidalgo, Texas, oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza que realizaban inspecciones de salida en el Puente Internacional, incautaron $177,500 en moneda estadounidense al por mayor no declarada.

La incautación se llevó a cabo el 20 de mayo cuando oficiales seleccionaron un Dodge 2011 para una inspección rutinaria de salida. En una inspección secundaria, descubrieron cinco paquetes con grandes cantidades de dinero estadounidense por un total de $177,500 ocultos dentro del vehículo.

Oficiales de la CBP incautaron el dinero, pero no revelaron la nacionalidad ni el nombre de la persona que los transportaba. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional iniciaron una investigación criminal.