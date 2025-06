Incauta CBP 78 md no declarados

Los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que trabajan en el puerto de entrada del Puente Internacional de Brownsville y Matamoros confiscaron $78,040 en moneda estadounidense al por mayor no declarada.

La incautación tuvo lugar el viernes 30 de mayo, cuando oficiales de la CBP que trabajaban en el Puente Internacional de Brownsville y Matamoros encontraron a un ciudadano mexicano de 31 años que conducía un BMW 2018, seleccionado para una inspección rutinaria de salida. En una inspección secundaria, los oficiales de la CBP descubrieron un gran volumen de dinero estadounidense por un total de $78,040 oculto dentro del vehículo.

Los oficiales de CBP confiscaron el dinero junto con el vehículo, arrestaron al conductor y lo entregaron a la custodia de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional para una mayor investigación.

“Nuestros oficiales de la CBP continúan asegurando nuestras fronteras, y su vigilancia condujo a esta importante incautación de dinero”, declaró el director del puerto, Tater Ortiz, del Puerto de Entrada de Brownsville. “Incautaciones de grandes cantidades de efectivo como estas, a menudo producto de actividades ilícitas, contribuyen a desmantelar aún más las organizaciones criminales al privarlas de sus recursos económicos”.

No constituye un delito portar más de $10,000, pero sí constituye un delito federal no declarar dinero en efectivo o instrumentos monetarios por un total de $10,000 o más a un oficial de la CBP al entrar o salir de Estados Unidos, o bien ocultarlos con la intención de evadir los requisitos de declaración. No declarar puede resultar en la incautación del dinero en efectivo o su arresto. Una persona puede solicitar la devolución del dinero en efectivo incautado por los oficiales de la CBP, pero debe demostrar que el origen y el uso previsto del dinero eran legítimos.