‘La tercera es la vencida’: Treviño: Someten a votación la construcción de arena

El juez del condado de Cameron, Eddie Treviño, afirma que en 2016 los votantes del condado aprobaron el uso de un impuesto local. Estos impuestos se recaudan sobre las estancias en hoteles y el alquiler de coches, y se han cobrado desde enero de 2017.

“Eso es todo lo que les pedimos a los votantes: que aprueben el uso de este impuesto para este proyecto”, dijo Treviño.

Si se aprueba, el juez Treviño dice que la arena puede ser utilizada como lugar para festivales, conciertos, deportes y otros eventos comunitarios.

Dependiendo del diseño que se elija, habrá una capacidad de 7,000 a 10,000 asientos y podría ser interior o exterior.

Pero la arena ya ha estado en votación dos veces anteriormente.

“Esperamos que a la tercera sea la vencida”, dijo Treviño.

En mayo de 2022, la arena perdió por 212 votos y en noviembre de 2021, por 66. El juez Treviño cree que esta vez será diferente.

“Creo que habrá más participación de los votantes. Mucha gente se ha acercado a nosotros en los últimos años diciéndonos que no lo sabían, que no sabían nada al respecto y que pensaban que era una situación diferente”, dijo Treviño.

El juez afirma que este proyecto contribuirá al desarrollo económico y a la creación de empresas en la zona. Afirma que la única manera de utilizar este tipo de impuestos es para proyectos de desarrollo económico.

Justo al lado de la autopista en Olmito, el condado de Cameron planea construir esta instalación multiusos. Estará ubicada justo dentro del proyecto de desarrollo Madeira.

El juez Trevino dice que Madeira se ofreció a donar el terreno para ayudar a poner en funcionamiento el estadio.

“Además, es parte de una zona de reinversión para el incremento del impuesto turístico que el condado y la ciudad de Brownsville ya aprobaron y que permitirá utilizar parte de esos fondos para infraestructura”, dijo Treviño.

Aunque el juez dice que los fondos para ayudar a sacar adelante este proyecto provendrán del impuesto a las visitas, otros se preguntan cómo puede ser eso cierto.

“Simplemente no veo que sea el momento. No solo no está bien planificado, no es transparente ni transparente para los ciudadanos del condado de Cameron, sino que simplemente no estamos preparados para ese tipo de obligación financiera”, dijo Susan Ruvalcaba, propietaria de una pequeña empresa en Brownsville.

Ruvalcaba vive en Brownsville y está preocupado por la financiación del proyecto.

Ella dice que, como los impuestos recaudados ya se destinan a otros lugares, incluido el Centro de Ecoturismo del Sur de Texas y el anfiteatro en South Padre Island, no cree que quede mucho financiamiento para ayudar a cubrir el costo del estadio propuesto.

Ruvalcaba ya votó no dos veces antes y planea volver a hacerlo en mayo.

PREGUNTAS AL JUEZ

P: ¿Qué es la Propuesta de Espacios del Condado de Cameron? Esta Propuesta permite a los votantes decidir si un espacio multiusos puede optar a la financiación del impuesto para visitantes y locales, aprobado previamente en noviembre de 2016. P: ¿Qué es un impuesto para visitantes y locales? El impuesto para visitantes y locales es un impuesto del 2% sobre la ocupación hotelera que se añade a la factura de una estancia en un hotel u otro alquiler a corto plazo (como Airbnb), y del 5% sobre el alquiler de vehículos motorizados en el Condado de Cameron. Hoy en día, si se aloja en un hotel o alojamiento de corta estancia en el condado de Cameron, pagará un impuesto de visitante/local del 2%.

P: ¿Para qué se puede utilizar este impuesto? Solo se puede utilizar para proyectos relacionados con el turismo aprobados por los votantes del condado.

P: ¿Se puede utilizar este impuesto para proyectos de drenaje de carreteras y puentes? No. El uso del impuesto está restringido por la ley estatal del Código de Gobierno Local de Texas § 334.001(4) y solo se puede utilizar para proyectos relacionados con el turismo aprobados por los votantes.

P: ¿El condado de Cameron ya cuenta con un impuesto de visitante/local? Sí. El impuesto para visitantes/locales fue aprobado por los votantes del Condado de Cameron en noviembre de 2016 y se ha recaudado desde enero de 2017.

P: ¿Quién paga el impuesto de visitante/local? El impuesto de visitante/local lo paga quien se aloja en un vehículo en el Condado de Cameron. El impuesto lo recauda el hotel, el propietario del alquiler a corto plazo o la empresa de alquiler de vehículos.

P: ¿El impuesto de visitante/local es un impuesto sobre la propiedad? No, el impuesto de visitante/local no es un impuesto sobre la propiedad y no se añadirá al impuesto sobre la propiedad. Quienes se alojan en un hotel, en otro alquiler a corto plazo o alquilan un vehículo en el Condado de Cameron pagarán un impuesto de visitante/local.

P: ¿Qué tamaño tendrá el espacio multiusos? El espacio multiusos tendrá una capacidad aproximada de 10,000 personas, lo cual es adecuado para ceremonias de graduación de escuelas secundarias y universidades, eventos de entretenimiento familiar, conciertos de música, eventos deportivos locales y profesionales, ferias comerciales, etc.

P: ¿Para qué se puede utilizar el espacio multiusos? Un recinto multiusos tiene múltiples usos, incluyendo graduaciones de preparatoria y universidad, eventos de entretenimiento familiar, conciertos de música, eventos deportivos locales y profesionales, ferias comerciales, etc.

P: ¿Dónde se construiría el recinto? Se construiría estratégicamente en el centro del condado de Cameron, en la intersección de la carretera estatal 100 y la I-69E. La ubicación está a 19 kilómetros del centro de Harlingen, a 22 kilómetros del centro de Brownsville y a 47 kilómetros de South Padre Island.

P: ¿Se utilizarán los impuestos prediales para financiar el recinto? No. En la resolución, la Oficina se comprometió a no realizar ningún proyecto ad valorem.