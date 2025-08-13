Obtiene senador carteles de los 10 Mandamientos

McALLEN, Texas.- El senador de Texas Adam Hinojosa dijo que ha conseguido carteles de los 10 Mandamientos para las escuelas de su distrito.

Según una publicación en las redes sociales del lunes, Hinojosa coordinó la impresión y distribución de los carteles sin costo para los distritos.

Los carteles se crearon para que las escuelas del distrito de Hinojosa puedan cumplir con el Proyecto de Ley 10 del Senado de Texas. El proyecto de ley se convirtió en ley en junio y requiere que todas las aulas de las escuelas públicas del estado muestren los 10 Mandamientos a partir del 1 de septiembre de 2025.

"Nuestros valores importan.

El Proyecto de Ley Senatorial 10 busca recordarles a los estudiantes los fundamentos morales que han guiado a nuestra sociedad desde hace mucho tiempo", declaró Hinojosa. "Como legislador, también reconozco la importancia de ayudar a las escuelas a implementar las nuevas leyes de forma fluida y responsable".

Hinojosa representa al Distrito 27, que cubre todos los condados de Cameron y Willacy, y una parte del condado de Hidalgo.

Carteles de los Diez Mandamientos para cada aula de las escuelas públicas del Distrito Senatorial 27 para apoyar el pleno cumplimiento del Proyecto de Ley 10 del Senado, promulgado recientemente por el gobernador Abbott durante la 89.ª Legislatura de Texas.

El Proyecto de Ley 10 exige que las escuelas públicas exhiban una copia enmarcada o tamaño póster de los Diez Mandamientos en cada aula. El senador Hinojosa, coautor de la medida, afirma que la legislación ayuda a reintroducir un sentido de fundamento moral y contexto histórico en las aulas de Texas.

"Nuestros valores importan. El Proyecto de Ley 10 del Senado busca recordar a los estudiantes los fundamentos morales que han guiado a nuestra sociedad durante mucho tiempo", declaró Hinojosa.