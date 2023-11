Júbilo por recorte de impuestos

"Luchar por la reforma del impuesto sobre bienes inmuebles es algo que el vicegobernador Dan Patrick y yo hemos estado haciendo juntos durante casi 20 años". Paul Bettencourt, Autor del proyecto de ley

McALLEN, Texas.- Los residentes del estado se encuentran contentos, felices, porque ya no pagarán más impuestos que les causaban inquietudes para mantener a flote y sin deudas sus viviendas, terrenos y comercios. Y la situación no es para menos.

Ahora, y a partir de que entre en vigencia una nueva ley, propietarios de viviendas y empresas de Texas obtendrán potencialmente miles de dólares recortados en sus impuestos a la propiedad en los próximos años, después de que los votantes aprobaron el martes, por abrumadora mayoría, una enmienda constitucional que cambia la forma en que se financian las escuelas públicas.

"Luchar por la reforma del impuesto sobre bienes inmuebles es algo que el vicegobernador Dan Patrick y yo hemos estado haciendo juntos durante casi 20 años", dijo el autor del proyecto de ley, el senador republicano de Houston, Paul Bettencourt, en un comunicado enviado por correo electrónico.

"Es fantástico ver que los ciudadanos obtienen por fin la reducción del impuesto sobre bienes inmuebles que siempre han deseado y merecido. Es estupendo devolver a la gente su dinero procedente del exceso de recaudación presupuestaria", agregó el legislador.

La Proposición 4, un paquete de recortes de impuestos a la propiedad de 18 mil millones de dólares, fue aprobada por más del 80 por ciento de los votantes en la elección de enmienda constitucional del martes, según Decision Desk HQ. Más de 2 millones votaron a favor de la enmienda y se contó el 99% de los votos estimados.

Según la publicación de Texas Tribune, la propuesta apunta directamente a reducir los impuestos a la propiedad de los distritos escolares, que constituyen la mayor parte de la factura de impuestos sobre bienes inmuebles de los propietarios de tierras de Texas.

Según la propuesta, los distritos escolares obtendrán $7.1 mil millones para reducir sus tasas impositivas reemplazando los ingresos locales que habrían recaudado con dólares estatales, lo que los legisladores llaman "compresión". Eso reducirá las tasas impositivas que los distritos utilizan para pagar los costos operativos, como los salarios de los maestros, en 10.7 centavos por cada 100 dólares del valor de la propiedad.

La propuesta también duplica con creces la exención de los impuestos del distrito escolar para los propietarios de viviendas, la cantidad del valor de una vivienda que no puede gravarse para pagar las escuelas públicas. La enmienda constitucional aumenta la exención de $40 mil a $100 mil.

En conjunto, esas exenciones, que se aplicarán a la factura tributaria de 2023 de los propietarios, representarán más de $2,500 en ahorros fiscales durante los próximos dos años para el propietario típico de Texas, con mayores ahorros para las personas mayores, según cifras proporcionadas por la oficina de Bettencourt , republicano del área de Houston y principal defensor de los recortes de impuestos en el Senado. Eso equivale a un poco más de 100 dólares al mes.

A pesar de la reputación de Texas como un estado con taxes bajos, gracias en gran parte a la falta de un impuesto estatal sobre la renta, los propietarios de tierras aquí pagan algunos de los taxes más altos del país, según la conservadora Tax Foundation. Recortar los impuestos a la propiedad ha sido una de las principales prioridades de los republicanos de más alto rango del estado.

Este año, los republicanos tuvieron la oportunidad de dar un gran giro a los recortes de impuestos, prometiendo utilizar una parte considerable de un superávit presupuestario estatal récord de $33 mil millones, resultado del considerable crecimiento económico del estado y un exceso de fondos federales de ayuda por el Covid-19. Después de meses de luchas internas, los legisladores republicanos enviaron al gobernador Greg Abbott la propuesta de reducción de impuestos de $18 mil millones, pero los votantes aún tenían que aprobar la idea en las urnas.

El paquete también incluye 5 mil 300 millones de dólares para pagar los recortes de impuestos aprobados por los legisladores en años anteriores.





BENEFICIOS PARA TODOS

Los dueños de propiedades comerciales, minerales y residenciales –como casas de alquiler y edificios de apartamentos– que no reciben una exención de vivienda y están valoradas en menos de $5 millones ahora tendrán un límite del 20% en el crecimiento de su valor cada año durante los próximos tres años. Anteriormente, las empresas no tenían ese límite, a diferencia de los propietarios de viviendas, cuyos valores imponibles no pueden incrementar más del 10% cada año según la ley estatal.

El límite sobre el valor de ciertas propiedades comerciales expirará en 2026, a menos que los legisladores y votantes decidan mantenerlo. La Propuesta 4 también amplía el grupo de empresas que no tienen que pagar el impuesto de franquicia estatal. Y la enmienda permite a los votantes de condados, con al menos 75 mil residentes, elegir a tres nuevos miembros de la junta directiva de sus distritos de tasación locales, que han sido designados para ocupar sus puestos.