Facilitarán el tráfico en puentes internacionales

McAllen, Texas

Este es uno de los períodos de mayor tráfico del año, informó la Oficina de Aduana a través de un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

"Nuestros oficiales y especialistas en agricultura se están preparando para el incremento de tráfico vehicular de Semana Santa", dijo Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

"Recomendamos a los viajeros que utilicen la aplicación CBP One para obtener permisos turísticos con anticipación, consultar los tiempos de espera en la frontera antes de viajar y elegir la ubicación del puerto de cruce fronterizo en consecuencia."

El Puerto de Entrada de Laredo implementará una variedad de medidas efectivas para facilitar un flujo de tráfico fluido y ordenado, incluidos los permisos turísticos electrónicos, y una instalación de procesamiento I-94 fuera del sitio, ubicada en el segundo piso de los Outlet Shoppes de Laredo, comenzando desde el pasado 26 de Marzo al 19 de Abril, de 10 am a 6 pm Lunes-Sábado, 11 am 7 pm los domingos.

En el Puente Juarez-Lincoln, abriran carriles adicionales en el antiguo lote de importacion de CBP (ubicado debajo del puente) a partir del viernes 31 de Marzo segun sea necesario, para procesar cantidades determinadas de trafico vehicular.

Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que traigan un documento que cumpla con la Western Hemisphere Travel Initiative, como un pasaporte estadounidense válido, una tarjeta del programa de viajero confiable, una licencia de conducir mejorada o una tarjeta tribal mejorada, cuando vuelvan a ingresar a los Estados Unidos y deben estar preparados.

Presente un documento que cumpla con WHTI si lo solicita un oficial de CBP durante una inspección fronteriza. Ningún ciudadano que intente ingresar a los Estados Unidos por medios ilegales o sin la documentación adecuada puede estar sujeto a expulsión o remoción.

También exhortan a todos los viajeros a tener a mano sus documentos de entrada que cumplen con WHTI cuando se acercan a las cabinas de inspección primaria y declarar todos los artículos agrícolas, licores y moneda o instrumentos monetarios que superan los $10,000.

Para ayudar a reducir los tiempos de espera y las largas filas, los viajeros pueden aprovechar la biometría facial y CBP One™ , que es un portal único para aplicaciones y servicios móviles.

Además, para evitar posibles demoras o multas debido a que los viajeros traen artículos agrícolas prohibidos/restringidos, recomiendan a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje para consultar la guía Know Before You Go.

Los miembros del viajero público pueden monitorear los tiempos de espera en la frontera a través de este enlace o también obtener la aplicación BWT en su teléfono inteligente a través de Apple App Store y Google Play para que puedan observar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre qué puente usar. Estos tiempos de espera se actualizan cada hora.