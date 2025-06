Ordenan a universidades identificar a estudiantes

McALLEN, Texas.- Texas está pidiendo a los colegios y universidades públicas que identifiquen cuáles de sus estudiantes viven en el país ilegalmente para que puedan comenzar a pagar la matrícula para estudiantes fuera del estado, como lo exige un fallo judicial a principios de este mes.

En una carta dirigida a los presidentes de las universidades la semana pasada, el comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, Wynn Rosser, indicó que los estudiantes indocumentados que han estado pagando la matrícula estatal deberán ver ajustes en su matrícula para el semestre de otoño. Un portavoz de la agencia indicó que no tiene previsto proporcionar más orientación sobre cómo las universidades pueden identificar a los estudiantes indocumentados.

"La verdadera falta de claridad legal simplemente obliga a las instituciones nuevamente a idear su propio proceso", dijo Kasey Corpus, gerente de políticas y defensa del sur de Young Invincibles, un grupo que aboga por políticas que beneficien a los adultos jóvenes en el estado.

Los estudiantes indocumentados que llevaban tiempo viviendo en Texas perdieron su derecho a la matrícula estatal poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. demandara al estado por la Ley Dream de Texas, una ley estatal de 2001 que permitía a estos estudiantes acceder a tasas de matrícula más bajas en las universidades públicas. El estado solicitó rápidamente al tribunal que se pusiera del lado de los federales y declarara la ley inconstitucional. El juez federal de distrito Reed O´Connor hizo precisamente eso: bloqueó la ley.

No está claro si alguna universidad de Texas ya sabe cuáles de sus estudiantes son indocumentados. Los estudiantes no tienen que presentar comprobante de ciudadanía ni revelar su número de Seguro Social para solicitar admisión a la universidad. Además, las universidades rara vez registran la ciudadanía de los estudiantes que no tienen visa, afirmó Melanie Gottlieb, directora ejecutiva de la Asociación Americana de Registradores y Oficiales de Admisión Universitarios. "No existe una manera sencilla para que una institución determine si una persona es indocumentada", dijo Gottlieb. "Es una pregunta compleja".

El Texas Tribune preguntó a varias universidades del estado a principios de este mes si recopilaban esta información. El Sistema Universitario de Houston afirmó que sus solicitantes no estaban obligados a compartir su estatus migratorio. Otras universidades, como la Universidad Texas A&M, el Lone Star College, la Universidad de Texas en Dallas y la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande, no respondieron a la pregunta. Algunas indicaron que aún estaban tratando de comprender el fallo y sus implicaciones para sus estudiantes.

El estado ya mantiene bases de datos de educación superior que probablemente incluyan a estudiantes indocumentados que asisten a escuelas texanas. La Ley Dream de Texas exigía que los estudiantes que no eran ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes que solicitaban matrícula estatal firmaran una declaración jurada indicando que solicitarían la residencia permanente legal tan pronto como cumplieran los requisitos.