Dejan tormentas 4 personas sin vida

La intensa lluvia que se registró la víspera a lo largo de la frontera entre Texas y México disminuyó el viernes, pero los rescates continuaban un día después de que las fuertes tormentas atraparan a residentes en sus hogares, obligaran a conductores a abandonar sus vehículos en carreteras inundadas y forzaran el cierre de un aeropuerto. Al menos, cuatro personas murieron, tres en Texas y una en México.

Funcionarios del condado texano de Hidalgo dijeron en un comunicado que no tenían más información, por el momento, sobre las tres muertes, excepto que involucraron tareas policiales.

El muerto por ahogamiento en México fue un anciano de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, informó el Gobierno del Estado.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que a las 10:15 a.m., agentes de la Patrulla Fronteriza intentaron acercarse a un vehículo sospechoso de participar en el tráfico de inmigrantes que se había detenido en un camino inundado en Edcouch, ubicado en el condado de Hidalgo. El conductor intentó cruzar el camino y se precipitó en un canal.

Las autoridades dijeron que recuperaron el cuerpo de una persona que se ahogó y que otra estaba desaparecida. No se sabía de momento si éstas eran parte de las tres muertes reportadas por el condado de Hidalgo.

En Harlingen, Texas, funcionarios dijeron que su ciudad recibió más de 53 centímetros (21 pulgadas) de lluvia esta semana, y la mayor precipitación se registró el jueves, lo que causó inundaciones que llevaron a las autoridades a rescatar a más de 200 residentes, mientras que otras 200 personas aún esperan ser rescatadas.

"Este ha sido, por supuesto, un evento histórico y desafiante para la ciudad, pero Harlingen es fuerte. Hemos enfrentado adversidades antes y superaremos esto juntos", dijo la alcaldesa Norma Sepúlveda en una conferencia de prensa el viernes por la tarde.

En la localidad mexicana de Reynosa, Tamaulipas, videos subidos a redes sociales mostraban a efectivos militares caminando con el agua hasta el pecho por calles anegadas de esa localidad vecina de McAllen, donde los medios locales reportaban el viernes que había personas atrapadas en sus casas. En esa ciudad, 172 fueron alojadas en albergues temporales.

En Palm Valley, al oeste de Harlingen, la pareja casada de Jionni Ochoa, de 46 años, y Pollyann Ochoa, de 33, aún esperaban ser rescatados el viernes por la tarde, y el agua dentro de su hogar aún les llegaba hasta las rodillas.

"La cama es lo único seco en este momento, porque los sofás están empapados. Todo está empapado", dijo Jionni Ochoa.

El agua comenzó a entrar alrededor de las 8 p.m. del jueves, y en un momento dado salía de los enchufes eléctricos. Los Ochoa apagaron la electricidad e intentaron salvar tantas cosas como pudieron.

"Las cosas que apilé, la lluvia, el agua las hizo flotar y las derribó. Así que todo se estropeó, todo se arruinó", comentó Jionni Ochoa.

Los dos también estaban tratando de encontrar ayuda para transportar a su ajolote mascota, un tipo de salamandra nativa de México que requiere un acuario con una temperatura de agua específica.

En Álamo, Texas, la policía y el departamento de bomberos respondieron a más de 100 rescates en agua, incluyendo personas atrapadas en sus vehículos o en sus hogares, dijo el jefe del Departamento de Bomberos, R.C. Flores, en una conferencia de prensa.

Las autoridades estimaron que un par de cientos de hogares en Álamo se inundaron.

"Estamos evaluando la situación cada hora", dijo Flores. "Vamos a seguir trabajando tanto como sea necesario".

El alcalde de Weslaco, Adrian Gonzalez, expresó que su ciudad se inundó con aproximadamente 36 centímetros (14 pulgadas) de lluvia, lo que dio pie a entre 30 y 40 rescates de automovilistas y residentes atrapados en sus hogares.

"Es una tormenta histórica y está afectando a todo el valle, no sólo a Weslaco", comentó González a los periodistas en una conferencia de prensa.

Las imágenes de televisión de comunidades inundadas en el sur de Texas mostraban varios autos abandonados en calles anegadas el jueves y a conductores esperando en las aceras a que las aguas de la inundación retrocedieran.

Entre 15 y 30 centímetros (6 y 12 pulgadas) de lluvia cayeron en partes del sur de Texas en las últimas 24 horas, según el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense. En el noreste mexicano fueron entre 20 y 31 centímetros, indicaron las autoridades mexicanas.

En el condado de Cameron, los funcionarios pidieron al gobernador Greg Abbott que declarara un desastre para el condado después de que más de 43 centímetros (17 pulgadas) de lluvia causaron inundaciones significativas.

"La cantidad de lluvia que recibimos ha impuesto un récord, y no de una buena manera", publicó en Facebook el juez del condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr., el principal funcionario electo del condado.

El Aeropuerto Internacional Valley en Harlingen fue cerrado el viernes y todos los vuelos fueron cancelados.

"Estamos trabajando incansablemente para reabrir y enfocados en garantizar la seguridad", señalaron funcionarios del aeropuerto en un comunicado.

Más de 3.000 clientes en varios condados del sur de Texas seguían sin electricidad el viernes por la tarde, según AEP Texas.

En el estado mexicano de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, director de Protección Civil, dijo el viernes que la ciudad más afectada era Reynosa, pero que también había riesgo para los habitantes de las localidades fronterizas de Río Bravo, Miguel Alemán y una parte de Matamoros, vecina de Brownsville.

En el área afectada se desplegaron 640 efectivos militares para la atención de la población afectada. Las autoridades indicaron también que durante el viernes se estaba restableciendo la electricidad conforme bajaba el nivel del agua pero no aclararon cuántas personas seguían todavía sin este servicio.

Una advertencia de inundación seguía vigente para partes del sur de Texas, incluidos los condados de Cameron, Hidalgo y Willacy, hasta el viernes por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Una escuela secundaria en Álamo estaba programada para permanecer abierta como refugio para los residentes hasta el viernes. Se había abierto un refugio en Weslaco y las autoridades en Harlingen habían abierto el centro de convenciones de la ciudad como albergue.

Más de 20 distritos escolares y campus universitarios del sur de Texas cancelaron clases.

Emma Alaniz se resignó a no poder salir de su hogar al norte de Edinburg en una colonia, que es un vecindario no incorporado generalmente ubicado en un área rural de un condado con infraestructura subdesarrollada. Describió su hogar como en "una isla".

"Por hoy no podré ir a ningún lado, porque no tengo un vehículo grande. Tengo un auto pequeño, y no podré sacarlo a la calle inundada", dijo Alaniz.

Un vehículo varado frente al Centro de Convenciones de McAllen, Texas, durante una llovizna, el jueves 27 de marzo de 2025.