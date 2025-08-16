Decomisan más de 572 mil dólares en cocaína

Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos asignados al Puente Internacional Los Indios, interceptaron un cargamento de presunta cocaína valuado en $572,235, oculto en un vehículo Honda 2011.

"Nuestros oficiales se mantienen en constante vigilancia para mantener la seguridad de nuestra frontera y de nuestro país; sus esfuerzos condujeron a esta importante incautación de drogas", declaró Tater Ortiz, director del Puerto de Entrada de Brownsville.

La incautación tuvo lugar el jueves 14 de agosto en el Puente Internacional Los Indios, cuando un ciudadano estadounidense de 32 años, residente de San Benito, Texas, intentó ingresar a Estados Unidos en un Honda 2011.

Tras una inspección primaria, el vehículo fue remitido a la inspección secundaria de la CBP para un examen más detallado. En la zona de inspección secundaria, con la ayuda de una unidad canina y un sistema de inspección no intrusiva, los agentes descubrieron 19 paquetes ocultos en el vehículo.

Los agentes retiraron los paquetes, que contenían un total de 19 kilos de presunta cocaína.

Los agentes de la CBP incautaron los narcóticos junto con el vehículo. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor e iniciaron una investigación criminal.



