Carecían de alimentos y agua: Hay indignación por el caso de crueldad animal

El 31 de marzo de 2025, los Oficiales de Control de Animales de Brownsville (ACO, por sus siglas) respondieron a un reporte de animales sin alimento ni agua en una residencia ubicada en la cuadra 2000 de la calle 22 Este. Al llegar, los oficiales encontraron cuatro perros en la propiedad, uno de los cuales se encontraba extremadamente desnutrido, según un reporte policial.

La dueña de los perros, identificada como María Méndez, de 73 años, admitió que ya no podía mantenerlos económicamente y los entregó voluntariamente a Servicios para Animales.

El caso fue remitido al Departamento de Policía de Brownsville para una mayor investigación. Con base en la evidencia recabada, se obtuvo una orden de arresto contra Méndez. El 25 de abril de 2025, María Méndez fue arrestada y acusada de Crueldad contra un Animal No Ganado, un delito menor de clase A; Además, Servicios para Animales emitió múltiples citaciones contra Méndez, incluyendo infracciones relacionadas con el Trato Humanitario, Comprobante de Vacunación, Certificado de Vacunación, Exhibición de Placas de Identificación y Microchip.

El Departamento de Policía de Brownsville y la División de Servicios para Animales (BTX BARCC) mantienen su compromiso de garantizar el bienestar de todos los animales de nuestra comunidad. Animamos a los residentes a denunciar cualquier sospecha de negligencia o maltrato animal contactando a Servicios para Animales o al Departamento de Policía de Brownsville.

Juntos podemos proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos.

REACCIONES CIUDADANAS

OMG...how is this poor dog still alive. Poor furbaby, how can someone do this. Breaks my heart, (Dios mío... ¿cómo sigue vivo este pobre perro? Pobrecito peludo, ¿cómo puede alguien hacer esto? Me rompe el corazón), expresó una residente al conocer la noticia.

"Omgoodness poor baby", (Madre mía, pobrecito) expresó otra mujer que se identificó como María.

Aracely Maria expresó: "Wtffff and chained up!!!! "(¡Qué carajo, y encadenado!), ¿por qué hacen esto?, que crueldad y todavía lo tienen amarrado, ni cómo ayudarse él mismo a buscar comida. Mis amistades se burlan de mí porque tengo a mi perro en aire acondicionado, y a la hora de comer hago un plato extra para él; come él mismo lo que nosotros comemos (porque al princeso no le gustan las croquetas), menos cebolla, quesos y chocolate; tiene conmigo 5 años y es un hijo más para mí", dijo un vecino.