Obligada por la ley la construcción de muros

MCALLEN Texas.- El juez federal, Drew Tipton, del Distrito Sur de Texas, emitió la orden de restricción temporal la semana pasada.

Tipton dijo que Texas necesitaba demostrar que los fondos no se están gastando en muros fronterizos adicionales y que tales barreras "Resultarían en menos inmigrantes ilegales ingresando al país".

"Texas lo ha hecho", concluyó Tipton.

El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su administración está obligada por ley a continuar cierta construcción de muros porque el Congreso asignó dinero para ello. Esa asignación ocurrió en 2019, antes de que Biden asumiera el cargo.

"Intenté hacer que lo reasignaran, redireccionar ese dinero", dijo anteriormente. "No lo hicieron, no quisieron y, mientras tanto, no hay nada bajo la ley, excepto que tienen que usar el dinero para lo que fue asignado. No puedo detener eso".

Durante los últimos cuatro años, el gobernador Greg Abbott y Paxton han presentado demandas contra las políticas de inmigración de Biden, describiéndolas como políticas de fronteras abiertas y afirmando que el presidente ha incentivado la inmigración ilegal, reitera la publicación de Texas Tribune. La administración Biden ha eliminado en su mayoría las políticas de inmigración de la era Trump pero ha seguido deteniendo y procesando para deportación a muchos migrantes que cruzan ilegalmente.

Durante su administración, Biden y funcionarios de Texas han intensificado las disputas legales sobre inmigración.

Desde marzo de 2021, el estado ha gastado más de 10 mil millones de dólares como parte de la Operación Lone Star de Abbott, un esfuerzo estatal para disuadir a las personas de cruzar ilegalmente el Río Grande. Como parte de la operación, Abbott ha ordenado a miembros de la Guardia Nacional y patrulleros estatales a diferentes partes de la frontera para arrestar a migrantes que cruzan ilegalmente la frontera. El estado también ha erigido 23 millas de barrera fronteriza en diferentes partes de la frontera. En Eagle Pass, Abbott ordenó a la Guardia Nacional que impidiera que los agentes de la Patrulla Fronteriza accedieran a Shelby Park, un parque de 19 hectáreas, que está junto al Río Grande.





Clave para elecciones presidenciales

La inmigración también se ha convertido en un tema clave en las próximas elecciones presidenciales.

El mes pasado, el presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump visitaron diferentes ciudades fronterizas entre Texas y México. Durante su mandato, Biden ha combinado una estricta aplicación de la ley de inmigración con programas limitados que permiten a algunos migrantes ingresar legalmente al país. Trump quiere volver a implementar políticas que obligarían a algunos migrantes a esperar en México mientras sus casos de asilo están pendientes en los tribunales estadounidenses. También ha dicho que su administración detendría a tantos inmigrantes indocumentados sospechosos como sea posible para deportarlos.

Solamente Texas demostró en qué se está gastando el presupuesto, señaló el juez.