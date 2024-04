Hechizarán con su concierto

La Orquesta Sinfónica del Valle traerá sus años de experiencia y tradición al McAllen Performing Arts Center, el viernes 19 de abril de 2024, para una presentación única del cuento clásico de Scheherazade, la Spellbound Symphony (Sinfonía Hechizada) que sin duda empcionará canción tras canción mientras la orquesta lleva a los asistentes en un viaje fascinante a través de ritmos cautivadores y melodías cargadas de magia, todas interpretadas con la gran maestría.





LA MÚSICA COBRARÁ VIDA

Está será, sin duda, una experiencia verdaderamente encantadora que hará que la música cobre vida y dejará en el público uno de los mejores recuerdos de su vida.

VSO se encuentra, ahora, en su temporada número 72 de conciertos y acaban de anunciar la temporada de obras maestras ´23-´24. Es una increíble programación de espectáculos que seguramente te transportarán al mundo de la grandeza orquestal.





DE ALTÍSIMO NIVEL

Cada uno de los espectáculos ha sido producido minuciosamente a un nivel altísimo e incluye algunas de las piezas más atractivas de la música clásica, "Music of the Greats, "Lyrical Legends," "Potter and Piano," "A Touch of Frost," and, of course, the season finale (which is the reason you´re here), Spellbound Symphony.

Dirigido por el maestro Peter Dabrowski, personas de todo Texas han disfrutado de sus increíble talento durante su estancia en VSO. Dabrowski ha presentado su música en el Festival Internacional de Música de Moscú y en el Festival Cross Drumming de Varsovia. Una estrella en el Paseo de la Fama del Valle del Río Grande en Hidalgo se suma a los elogios de McAllen y Edinburg. También ha sido honrado como Miembro Distinguido de la Facultad de UTPA y por el Consulado de México en McAllen por sus contribuciones a la difusión de la música mexicana.





CAUTIVADORA PRODUCCIÓN

La producción contará con la cautivadora Scheherazade, de Rimsky-Korsakov, que a su vez se inspiró en "Las mil y una noches".

Es nada menos que una fascinante aventura, y la obra es impresionante, llena de belleza y emotividad.

A través de los altibajos de la narrativa, seguramente llevará a los oyentes a una tierra de misterio y romance.

