Peligra fauna con muro

El plan del gobierno de Biden para construir nuevas barreras a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, en el sur de Texas, exige un diseño "móvil" que frustra tanto a ambientalistas como a los defensores de una vigilancia fronteriza más estricta.

Los planes para los casi 32 kilómetros (20 millas) de nueva barrera en el condado de Starr se hicieron públicos en septiembre cuando el gobierno federal solicitó la opinión del público. El mes siguiente, la administración renunció a 26 leyes federales que protegen el medio ambiente y ciertas especies para acelerar el proceso de construcción.

"La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos no pidió este muro fronterizo degradado", dijo Rodney Scott, exjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

La construcción avanza a pesar de la promesa de campaña del presidente Joe Biden de no construir más muro y en medio de un aumento de migrantes que llegan a la frontera sur del país desde toda América Latina y otras partes del mundo en busca de asilo. Los cruces ilegales superaron los 2 millones por segundo año consecutivo durante el año presupuestario del gobierno que finalizó el 30 de septiembre.

Personas como Scott, que quieren más seguridad fronteriza, creen que las barreras no serán lo suficientemente fuertes como para impedir que la gente cruce ilegalmente. Mientras tanto, los ambientalistas dicen que el diseño en realidad representa un mayor riesgo para el hábitat animal que el muro fronterizo del expresidente Donald Trump.

Biden ha defendido la decisión de la administración diciendo que tuvo que utilizar la financiación de la era Trump para ello. La ley exige que los fondos para las nuevas barreras se utilicen según lo aprobado y que la construcción se complete en 2023.

La mayoría de las barreras en la frontera se erigieron en los últimos 20 años bajo el gobierno de Trump y el expresidente George W. Bush. Esas secciones del muro fronterizo incluyen cercas de estilo normando que se asemejan a grandes X y cercas estilo bolardo hechas de postes de acero verticales.

La barrera de Biden será mucho más corta que los paneles de bolardos de acero rellenos de hormigón de 18 a 30 pies (5,5 a 9 metros) del muro de Trump. También podría ser temporal.

Laiken Jordahl, defensora de la conservación del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que los pumas, linces, jabalinas, coyotes, venados de cola blanca, armadillos, conejos, ardillas terrestres y dos plantas en peligro de extinción protegidas por el gobierno federal (la vaina de Zapata y el algodoncillo postrado) pueden ser afectados.

Jordahl dijo que el diseño que está utilizando la administración Biden "impedirá que incluso las especies de animales más pequeñas atraviesen la barrera".

"La única ventaja de acortarlo es que supongo que si alguien se cae mientras lo trepa, no caerá tan lejos", dijo Scott Nicol, miembro de la junta directiva de Friends of the Wildlife Corridor.