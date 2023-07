Van contra la discriminación

brownsville, TX.

Se reunieron bajo el tema "Down by the Border" en la intersección de Rubén M Torres y Paredes Line Road para celebrar el evento. "Celebremos todos este gran logro y sigamos trabajando juntos por un futuro mejor".

En 1990, el Acta de Americanos con Discapacidades se aprobó brindando protecciones a las personas en los Estados Unidos que viven con cualquier forma de discapacidad.

Hizo ilegal la discriminación basada en una discapacidad, además de establecer un estándar mínimo de accesibilidad en los espacios públicos.