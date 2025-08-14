Aumentan tarifas eléctricas para el Valle del Río Grande

Magic Valley Electric Cooperative (MVEC) ha anunciado un aumento significativo en las tarifas eléctricas que afectarán a sus clientes a partir del 1 de octubre de 2025. Un aviso enviado recientemente indica que esta modificación implicará un incremento de más del 6%, lo que se traducirá en un costo promedio adicional de $12 mensuales para los usuarios, aunque este monto podría variar dependiendo del consumo individual de electricidad.

El gerente de comunicaciones de MVEC, Juan Hermosillo, subrayó que este será el primer aumento de tarifas en siete años, ya que el último ajuste tuvo lugar en 2018. Hermosillo enfatizó que este incremento es esencial para poder cubrir el creciente costo de las operaciones de la cooperativa. "El costo de todos estos materiales, mano de obra y flota sigue subiendo", explicó, lo que evidencia la presión financiera que enfrenta la empresa para mantener la calidad de sus servicios.

Además, Hermosillo mencionó que la estructura tarifaria podría experimentar nuevos cambios en el futuro. Según él, la cooperativa ha observado que los ajustes de tarifas suelen ocurrir cada ocho años, o bien, en respuesta a fluctuaciones significativas en la inflación. Esto sugiere que la estabilidad de las tarifas no está garantizada y que dependerá de las condiciones económicas y operativas a largo plazo. "No tiene por qué subir. Puede bajar", afirmó Hermosillo, dejando abierta la posibilidad de que futuras reducciones de tarifas sean viables si las circunstancias lo permiten.

Para aquellos que deseen obtener más información sobre este aumento, MVEC ha invitado a sus clientes a comunicarse con ellos directamente. Este enfoque proactivo busca asegurar que los usuarios estén bien informados y comprendan el motivo detrás de los cambios en las tarifas, promoviendo así una relación transparente entre la cooperativa y su base de clientes.