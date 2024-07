Otro revés a Paxton

McALLEN, Texas

Un juez rechazó el miércoles los intentos de la Fiscalía de Texas de obligar a uno de los mayores refugios de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México a declarar, como parte de una investigación estatal, lo cual supone un nuevo revés legal para el proceso impulsado por los republicanos para esclarecer las acciones de los grupos que brindan asistencia a migrantes.

El fallo del juez estatal de distrito, J.R. Flores, no detiene la investigación estatal sobre la organización Catholic Charities of the Rio Grande Valley, la cual proporciona hospedaje temporal para un máximo de 2,000 mujeres y niños, cuando los cruces fronterizos llegan a su punto más alto. Esta organización fronteriza, sin fines de lucro, es una de varias que están en la mira del fiscal general estatal, Ken Paxton, por afirmaciones de que dichas organizaciones están ayudando a los inmigrantes a ingresar a Estados Unidos de manera ilegal.

Catholic Charities y otras organizaciones han refutado las acusaciones y afirman que la fiscalía no ha presentado pruebas.

La orden de Flores, de un solo párrafo, exime a los directores de Catholic Charities de tener que declarar, y es la segunda vez en las últimas semanas que una corte texana ha hecho retroceder la investigación sobre las organizaciones que apoyan a los migrantes. A principios de este mes, un juez de El Paso rechazó los intentos del estado de Texas de cerrar un albergue y en su dictamen acusó a las autoridades estatales de acoso.

"Esperamos que podamos dejar esto atrás y enfocar nuestros esfuerzos en proteger y defender la santidad y la dignidad de todas las vidas humanas, respetando la ley", dijo la hermana Norma Pimentel, directora ejecutiva de Catholic Charities of the Rio Grande Valley.

La fiscalía no respondió de momento a un correo electrónico de AP en el que solicitaba sus comentarios sobre el tema.

Catholic Charities of the Rio Grande Valley es una organización que pertenece a Catholic Charities USA, pero es una organización sin fines de lucro, separada dentro de la diócesis de Brownsville.

Dicha organización abrió un albergue para migrantes en 2017 que normalmente recibe a unas 1,000 personas a la semana, la mayoría de las cuales se queda sólo unos días.

Según los expedientes judiciales, Catholic Charities dijo que proporcionó más de 100 páginas de documentos en respuesta a las preguntas de la Fiscalía sobre sus políticas y operaciones a finales de marzo.

SOLICITAN LA DECLARACIÓN

La Fiscalía solicitó, entonces, la declaración de un integrante de la organización que tuviera conocimiento directo de sus procedimientos operativos.

La Fiscalía argumentó que una deposición podría ayudarle a esclarecer si procedía una demanda contra Catholic Charities of the Rio Grande Valley o si debía detenerse la investigación.

La Fiscalía inició las investigaciones sobre los grupos de apoyo a los migrantes, después de que el gobernador republicano, Greg Abbott, enviara una carta a Paxton en 2022 en la que insinuaba, sin citar pruebas, que las organizaciones fronterizas podrían estar ayudando a los migrantes a ingresar al país de manera ilegal.

Ingrid Yanet López Hernández, 32 años, y sus hijos, esperan transporte a Caridades Católicas del Valle del Río Grande.