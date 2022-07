Estudiante de STC va por el título Miss Texas

La estudiante de comunicación de STC que actualmente ostenta el título de Mission Rio Grande Valley competirá contra otras 88 mujeres de todo el estado.

"Me he preparado durante meses para esta competencia", dijo el joven de 24 años. "Esto ha sido algo que he querido durante mucho tiempo. Me ha llevado tiempo llegar aquí, y ahora espero aprovechar al máximo la experiencia".

Desde practicar para entrevistas y sus puntos de vista hasta asegurarse de estar en forma y saludable, así como encontrar los atuendos perfectos, dijo la representante de la belleza del Valle del Río Grade, también conocida como "STC Tik Tok Girl".

"Realmente estoy agradecida con Dios por abrirme todas estas puertas de oportunidad. Todo se está alineando en el momento adecuado y eso es gracias a él. Tampoco puedo dejar de mencionar a mi familia, amigos y simpatizantes que me han alentado en el camino. Todo esto es posible gracias a mi pueblo".