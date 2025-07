Acusan de estafa a exempleada de ciudad de McAllen

Rosa "Rosie" Elena Pedraza, una exempleada de la ciudad de McAllen, se encuentra en el ojo del huracán después de ser acusada de un fraude masivo. Según las autoridades, Pedraza habría utilizado la información de la cuenta bancaria de otra persona para realizar pagos con tarjeta de crédito por un total de casi $125,000.

La investigación culminó con el arresto de Pedraza el 11 de julio, quien enfrenta cargos de robo y uso o posesión fraudulenta de información de identificación. La comunidad de McAllen se pregunta cómo alguien en quien se había depositado la confianza pudo abusar de su posición para cometer un fraude de tal magnitud.

La denuncia penal la identificó como empleada de la ciudad de McAllen. A partir del jueves, Pedraza ya no figuraba como directora de servicio civil de McAllen en el sitio web de la ciudad.

Según los registros, Pedraza obtuvo la información bancaria de la víctima anciana y realizó un total de $124,654.71 en pagos fraudulentos a Capital One en línea desde febrero de 2022 hasta mayo de 2025.

El 13 de junio, un anciano y su esposa presentaron una denuncia tras recibir una llamada de su banco que les alertó de varias transacciones fraudulentas, según la denuncia penal.

La denuncia indicó que las transacciones se originaron en Capital One. El hombre dijo que él y su esposa no tienen una tarjeta de crédito de Capital One y no autorizaron a nadie a usar su información.

La pareja pudo proporcionar extractos bancarios de octubre de 2024 a diciembre de 2024 que mostraban la actividad fraudulenta, según la denuncia, y agregó que las transacciones no autorizadas pueden remontarse incluso más atrás.

La denuncia indica que un detective del Departamento de Policía de McAllen citó la información del titular de la cuenta de Capital One y pudo verificar que pertenecía a Pedraza.

El detective vio transacciones en la cuenta de Capital One en un Sam´s Club en McAllen el 13 y el 18 de mayo. También se realizaron transacciones en el Lucky Eagle Casino en Eagle Pass el 2 y el 3 de mayo, según la denuncia.

La denuncia indica que el detective contactó a la víctima y le preguntó si conocía a Pedraza, pero esta respondió que no. El detective logró obtener registros de direcciones IP de Capital One que indicaban que la dirección IP pertenecía a la red Wi-Fi de la ciudad de McAllen y corresponde al Ayuntamiento de McAllen, donde Pedraza trabajaba en ese momento.

Después de reunir todas las pruebas, el detective pudo confirmar que Pedraza estaba usando la tarjeta de crédito Capital One bajo su nombre, según la denuncia.

El detective se reunió con Pedraza el 11 de julio y la escoltó hasta el Departamento de Policía de McAllen. Posteriormente, fue arrestada por robo y uso o posesión fraudulenta de información de identificación, así como por robo de una persona mayor, según la denuncia.

La denuncia señala que Pedraza proporcionó una declaración en la que admitió ser propietaria de la tarjeta de crédito Capital y que todas las transacciones eran suyas.

Cuando se le preguntó cómo cubría los gastos de la tarjeta de crédito, Pedraza dijo que una amiga la ayudó. Cuando el detective le pidió que identificara a su amiga, Pedraza solicitó un abogado, según la denuncia.