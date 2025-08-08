Lo acusan de seducir a menores en la web

McALLEN, Texas.- U n residente de Laredo de 30 años ha sido acusado de incitar a una menor de 14 años a participar en actividad sexual y posesión de pornografía infantil, anunció el fiscal federal Nicholas J. Ganjei.

Originalmente acusado mediante denuncia penal el 16 de julio, Emanuel Valdez permanece bajo custodia en espera de más procedimientos penales.

Un gran jurado federal ha presentado ahora la acusación formal de cuatro cargos.

Los cargos alegan que Valdez se había estado comunicando con una menor de 14 años durante aproximadamente dos años tras conocerla mientras jugaba videojuegos en línea.

En enero, las conversaciones adquirieron un tono sexual, según las acusaciones. Valdez presuntamente comenzó a enviarle mensajes de texto sexualmente explícitos a la menor y a pedirle que le enviara fotos. Los cargos alegan que la conducta se intensificó, y Valdez intentó varias veces quedar con la menor en un hotel y pagarle para tener relaciones sexuales. Valdez también presuntamente le proporcionó tarjetas de regalo digitales a cambio de fotos suyas posando de forma sexual.

La investigación lo vinculó con una segunda víctima con la que intentó concertar encuentros sexuales, según la acusación. Presuntamente, había hablado con otra joven de 14 años sobre quitarle la virginidad. Los cargos alegan que Valdez reconoció que reunirse con ella para tener relaciones sexuales sería ilegal y le sugirió que mintiera a sus padres e inventara una excusa para irse de casa.

También habló con otra persona que creía que también tenía solo 14 años, según la acusación. En esas conversaciones, supuestamente expresó interés sexual en la niña e intentó quedar para tener relaciones sexuales con ella, sugiriendo que lo hicieran cuando sus padres no estuvieran en casa. Valdez también le envió una tabla con las diversas posiciones sexuales que quería practicar con ella, según las acusaciones.

Las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento el 17 de julio que resultó en el descubrimiento de miles de fotografías y vídeos de material de abuso sexual infantil.

"Proteger a los menores de las depravadas artimañas de los depredadores sexuales en línea es una prioridad absoluta para el Distrito Sur de Texas", dijo Ganjei. "Si alguien recurre a internet para abusar de menores, esta oficina le pondrá la vida patas arriba. El Distrito Sur de Texas perseguirá a estos depredadores en línea hasta los confines de internet y por todo el mundo".

"Esta acusación formal representa un paso crucial para responsabilizar a quienes atacan a nuestra población más vulnerable: nuestros niños", declaró el agente especial a cargo Aaron Tapp, de la Oficina de Campo del FBI en San Antonio. "Seguiremos persiguiendo incansablemente a estos depredadores infantiles mediante la labor de nuestro Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en San Antonio".

Si es declarado culpable, Valdez podría ser condenado a cadena perpetua. Todos los cargos conllevan además una posible multa máxima de 250.000 dólares.

El FBI llevó a cabo la investigación con la asistencia del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, Carolina del Norte. Si tiene información sobre otras posibles víctimas o cree haber sido víctima de un delito, comuníquese con el FBI al 210-225-6741.

El fiscal federal adjunto Michael Makens está a cargo del caso, presentado como parte del Proyecto Niñez Segura (PSC), una iniciativa nacional del Departamento de Justicia (DOJ) lanzada en mayo de 2006 para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.