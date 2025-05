Fatal accidente en McAllen: Protestan contra fianza fijada a autor de choque

Un grupo de personas y amigos convocaron a una protesta pacífica al considerar que la fianza de 600,000 dólares que le asignaron al presunto responsable de un accidente mortal es muy baja.

Amigos y seres queridos de una de las víctimas, Gianncarlo Coriabustos, de 20 años, se reunieron en un monumento cada vez mayor en el lugar del accidente para presentar sus respetos. Coriabustos era pasajero en el automóvil del sospechoso, Dionicio Luna Aguirre, de 40 años, que está acusado de dos cargos de homicidio por intoxicación. La policía de McAllen dijo que chocó contra otro conductor, Juan Carlos Pérez, de 54 años, quien también murió en el accidente.

"Siento que $300,000 no es nada, no sólo por Gian, sino también por Juan", dijo Francis Gina Tobias al sitio de noticias 5NEWS del Valle. "Podrían haberle dado $1 millón, $2 millones, $3 millones para que no saliera".

La denuncia señala que Dionicio Luna Aguirre también dio positivo por múltiples narcóticos. El accidente ocurrió el 17 de mayo en la intersección de North 2nd Street y Nolana Avenue.

Según informes, Aguirre conducía una Chevrolet Silverado 2016 con Gianncarlo Humberto Coriabustos en el asiento del pasajero cuando chocaron con un Nissan Altima 2015, conducido por Juan Carlos Pérez.

Coriabustos y Pérez murieron como consecuencia del fuerte accidente.

La policía de McAllen dice que Aguirre conducía a exceso de velocidad y también bajo la influencia del alcohol en el momento del accidente.

Los amigos de Coriabustos dicen que quieren justicia para él y presionan para que se apliquen penas más severas.

La policía de McAllen dice que la causa del accidente aún está bajo investigación.