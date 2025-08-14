Oficial de policía herido al chocar con unidad del DPS

Un oficial de policía de Brownsville fue hospitalizado tras un accidente que involucró a una unidad del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas. Este incidente ocurrió el miércoles alrededor de la 1:30 am en la intersección de McKenzie Road y Central Avenue, según la información proporcionada por la portavoz del DPS, la sargento María Hernández.

El agente del DPS se encontró bien después del choque, pero el oficial de Brownsville sufrió lesiones que, afortunadamente, no ponen en peligro su vida. Este detalle es tranquilizador en medio de la preocupación por los riesgos que enfrentan diariamente los oficiales de policía mientras cumplen con su deber. Los agentes de la ley a menudo se encuentran en situaciones potencialmente peligrosas, y la colaboración entre diferentes departamentos es fundamental para garantizar la seguridad pública.

Hernández explicó que el accidente ocurrió en el contexto de una persecución automovilística en la que los agentes del DPS estaban apoyando al Departamento de Policía de Brownsville. Sin embargo, no se proporcionarán más detalles sobre la naturaleza de la persecución ni sobre las circunstancias que la rodeaban.