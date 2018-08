Terminó la Canícula pero calores siguen. Paulatinamente irá bajando la temperatura

Es triste la situación de nuestros océanos: contaminados, explotados y menospreciados, pensamos que por ser muy grande no le causamos daño, pero estamos en un error, Tamaulipas es un estado muy privilegiado por todos los ecosistemas que tiene y no se diga nuestra costa con miles de especies marinas . Jesús Elías Ibarra Rodriguez, presidente de Conibio Global A.C.

Cd. Victoria, Tam.- Aunque el viernes fue el último de los 45 días de la temporada de Canícula de este año, la temporada dehabrá de prolongarse por unas semanas más con lo cual se espera que se retrasen las primeras precipitaciones de la temporada de lluvias, informó Pedro Granados Ramírez, coordinador estatal de Protección Civil.

"El calor puede seguir diez días más o quince días más, no es que la Canícula se extienda pero una vez que termina la Canícula el calor sigue", no obstante el funcionario estatal aclaró que las temperaturas serán inferiores a los 40 grados centígrados en la mayor parte del estado a diferencia de las semanas previas.

En cuanto al tema de lluvias, Granados Ramírez no descartó algunas lluvias aisladas pero recordó que no se cuenta con pronósticos de lluvias torrenciales o relacionadas con algún fenómeno meteorológico de la temporada de huracanes, "creo que hoy en la mañana llovió por allá por el sur y así de repente, aquí por Casas ayer creo que estuvo lloviendo un poco pero no son temas de tormentas tropicales o ciclones", la temporada de huracanes concluye oficialmente el 30 de noviembre.

En cuanto al tema de incendios forestales recordó que en lo que va del año se han presentado 17 quemas de gran magnitud, en particular en los municipios del altiplano como son Miquihuana, Palmillas, Tula, Jaumave y Bustamante, "aproximadamente cuatro mil 500 hectáreas han sido afectadas, ese es el saldo hasta el momento de esta temporada 2018".

Finalmente apuntó que en municipios como Victoria, Casas, Güémez, Padilla y en la zona cañera se han presentado fuertes incendios de pastizales, los cuales por su naturaleza no pueden ser considerados como parte de los incendios forestales.