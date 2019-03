Terminarán prepa 38 mil policías

Cd. de México.

Un total de 38 mil policías que sólo tienen estudios hasta la secundaria, terminarán la preparatoria en esta administración.

Jesús Orta, Jefe de la Policía, dijo que los cursos de capacitación comenzarán en la segunda mitad del año y al final, esos policías, la mayoría de los cuales tienen más de 40 años, podrán aplicar para puestos superiores.



"Tenemos de esos 88 mil elementos, 38 mil que no tienen preparatoria, ya la doctora Sheinbaum nos instruyó a la Secretaria de Educación y a mí, a que al final de esta administración, los 38 mil tengan preparatoria.



"Hay gente que sí ya tiene cierta edad y para ser mando, lo que necesita justamente son esas condiciones, el mando no tiene que estar pie tierra, recorriendo las calles y demás, para eso, claro, necesitamos gente más joven, es un tema de cómo reacomodas gente que ya tiene cierta experiencia, cierta antigüedad en la corporación, lo capacitas mejor, le das una instrucción escolar mejor y lo estás habilitando para ser mando, lo sacas de la calle para ponerlo en la planeación, en la supervisión y en ese tipo de tareas que hacen los mandos", dijo, al salir de su reunión con el Gabinete de Seguridad.



Serán los mandos con mayor edad los capacitados, pues los nuevos elementos deben tener el bachillerato concluido como requisito de admisión.



Los agentes serán capacitados dentro de su Sector y en su horario de trabajo, para evitar que sean sobreexplotados.



"Vamos a poner aulas en cada uno de los 70 sectores para que ahí estén llevando su preparatoria, la Secretaría de Educación se va a encargar de toda la parte pedagógica, de instructores y demás, nosotros vamos a poner las instalaciones y vamos a hacer el cronograma para hacerlo.



"Se van a capacitar en tiempos de su turno, no se les va a quitar su tiempo libre, no va a ser cuando terminen su turno donde, efectivamente, están exhaustos y el aprovechamiento es nulo y nos tenemos que organizar de mejor manera para que podamos cubrir esas horas que en su turno un elemento se está capacitando", abundó el funcionario.



Los uniformados también serán capacitados nuevamente en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos.