¿Terminan matrimonio?

La historia de esta pareja comenzó en 2002, cuando ambos participaron en el reality "Protagonistas de novela", comenzando casi inmediatamente su noviazgo, en 2003 deciden unir sus vidas en matrimonio y tan sólo tres años después le dieron la bienvenida a su hijo Christopher Alexander, pero en esta etapa vino una primera separación, debido a que se dio el rumor de un romance entre él y Maite Perroni, mientras protagonizaban Cuidado con el ángel (2008), pero después se le ligó con Jacqueline Bracamontes, su coprotagonista en Sortilegio (2009).

Después volvió haber un acercamiento entre ellos y finalmente una reconciliación, así llegó su hija Alexandra en el 2010. El gusto les duró muy poco porque nuevamente Levy se le involucró con una colega, esta vez con Bárbara Mori, así que Elizabeth dio a conocer su decisión en un comunicado.

"He tomado la decisión de finalizar la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre me mantuve firme a su lado, a pesar de los insistentes rumores, a los cuales resté importancia, no tenía motivos para dudar de la fortaleza de nuestra unión. Tomo la determinación de ponerle fin a esta relación por el bien de mis hijos y el mío propio, me debo respeto ante todo como persona mujer y madre", expresó la actriz en 2011 respecto a su separación.

Pero el amor pudo más y decidieron darse una nueva oportunidad, la cual aparentemente terminó el día de hoy según el mensaje de Levy, quien también escribió en una de las historias de Instagram: "Listo para un nuevo capítulo en mi vida".