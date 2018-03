Termina Xolos goleado en CONCACHAMPIONS

Xolos no pudo en la Gran Manzana y está fuera de la Concachampions.



El Tijuana salió con todo el colmillo a la vuelta de Cuartos del torneo de la Concacaf, pero tras ponerse 1-0 arriba en el marcador, 2-1 abajo en el global, al conjunto fronterizo se le fue la fuerza y el New York Red Bulls goleó 3-1, para imponerse 5-1 en el acumulado.



Los canes se fueron arriba en el marcador al 9', cuando Luis Ángel Mendoza empujó un centro al área, apenas 8 minutos después de que el "Quik" reventó el travesaño, en la Red Bull Arena.



Luego, al 23', el portero Luis Robles alcanzó a desviar con una mano el disparo de Mendoza, que terminó de nueva cuenta en el poste superior del arco.



Sin embargo, cuando el Tijuana más apretaba, apareció Tyler Adams para empujar un centro de Michael Murillo, para emparejar el marcador, al 28'.



En el complemento, el DT de Xolos, Diego Cocca, arriesgó, pero el club de la MLS salió avante con los goles al 69', de Marc Rzatkowski, y al 76' de Alejandro Gamarra, quien sacó disparo dentro del área.



Con ello, el New York Red Bulls ya está en Semifinales de la Concachampions, mientras que Xolos deberá enfocarse sólo a la Liga MX.