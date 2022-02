Termina parálisis legislativa tras dos semanas de suspensión

"Esta reforma tiene que ver con trabajar en relación a mejorar esa relación que se pueda tener con el Poder Ejecutivo pero básicamente la reforma es una reglamentación hacia el interior para la Mesa Directiva, esta tiene la representación jurídica de la Cámara ante las demás instituciones, necesitamos garantizarnos en ella que el proceder de la Presidencia vaya apegado al mandato de la mayoría", señaló Zertuche

Por su parte, la presidente de la Mesa Directiva, la diputada del PAN Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez dijo no temer ser removida de ese cargo al asegurar haberse conducido dentro de la ley en sus funciones al frente de las sesiones del Pleno legislativo a partir del quince de enero pasado.

"Con toda la tranquilidad y con toda la seguridad al día de hoy he hecho las cosas bien, he hecho todo apegada a derecho, he realizado todo apegada a la Constitución, si ellos quieren seguir sancionándome en cualquier situación yo sé que he estado haciendo las cosas bien", dijo Sanmiguel.