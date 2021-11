Tercera temporada de 'Lol' apuesta por talento heterogéneo

"Decidimos tener gente de todos los ámbitos y preferencias. Hay gente que trabaja para grandes audiencias, otros que van a audiencias pequeñas y hacen una gran combinación, me gusta meter a comediantes de diferentes estilos", explicó Eugenio Derbez, productor y conductor del show en entrevista. "Tal vez no te guste uno, pero te encanta el otro, eso le da una riqueza al programa increíble.

El ganador no es quien se lleve el millón de pesos, sino el público, nunca nos habíamos divertido tanto en una temporada como en esta". Niño de Rivera, anunciada hoy como la décima participante, se enfrentará al Capi Pérez, al Cojo Feliz, Ricardo Pérez, Coco Celis, La Bea, Ricardo Peralta, Paco de Miguel, Mau Nieto y Gaby Ramírez. Algunos cuentan con especiales de comedia en streaming, otros como El Cojo y Ricardo Pérez brillan en los podcast y algunos destacan por videos virales de internet, pero todos coinciden en que al entrar a la casa, ningún arma es infalible para ganar. "El problema es que nada de lo que he hecho en el stand up o en mi carrera me va a ayudar, tienes que tirar a la basura lo que piensas que es tu comedia. Antes hacía clown como hobby, creo que me va a ayudar más. "La comedia física, generalmente hacer personajes o disfrazarme no es algo que acostumbre hacer, soy malísima. No sé por qué me invitaron a este evento, voy a descubrir otro tipo de comedia ahí adentro que tal vez no era capaz de hacer", aventuró Niño de Rivera.

Si bien es una competencia, Capi Pérez, que estuvo también en la segunda temporada, asegura que la juventud de los talentos inyectó dinamismo y buena vibra, aunque todo puede pasar en el juego. "Ambas temporadas tienen diferentes retos en diferente forma, en este estoy un poquito preocupado por la energía de mis compañeros, Como el promedio es más joven, la energía es más arriba. Va a ser más exigente en esta ocasión, que son todos unas balas. "Pero lo que me gusta es ejercitarme, sí traigo herramientas ahí que creo que podían funcionar, pero la idea es andar bien avispado para agarrar cosas que surjan ahí", compartió el conductor. Incluso la amistad aquí juega chueco, pues con los años Coco Celis ha aprendido qué le da risa a sus cercanos, lo que usará en su contra.

En contraste, los malos recuerdos, aquí suman. "Es un reto hacer reír sin reírte, tendremos que soltar el remate y darle la bendición. Pero me sirve tener presente a Tierra Blanca, Veracruz. Nunca más me voy a presentar ahí, pero en LOL me está sirviendo lo culeros que fueron conmigo y que no se rieron para no reírme yo y tener el autoestima alta", recordó el Cojo Feliz.